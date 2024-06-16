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Bakan Göktaş devlet korumasındaki çocukları ve şehit ailelerini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kurban Bayramı vesilesi ile devlet korumasındaki kız çocukları, huzurevindeki yaşlılar ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil'in ailesini ziyaret etti.

DHA16 Haziran 2024 Pazar 14:31 - Güncelleme:
Bakan Göktaş devlet korumasındaki çocukları ve şehit ailelerini ziyaret etti
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Bakan Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Saray Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek, devlet korumasındaki kız çocuklarıyla bayram kahvaltısında buluştu. Göktaş, çocuklarla tek tek bayramlaşarak onlarla sohbet etti. Kahvaltının ardından çocuklar, Bakan Göktaş'a kendi yaptıkları tel kırma işlemeli çantayı hediye etti. Göktaş da çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Çocuklar, düzenleyecekleri açık hava sinema etkinliğine katılması için Bakan Göktaş'tan söz aldı. Ardından Ümitköy Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Göktaş, yaşlıların ellerini öperek bayramlarını kutladı. Yaşlılarla sohbet eden Göktaş, huzurevleri arası turnuvalara katılan bocce takımlarıyla ilgili bilgi aldı. Bocce takımlarını Antalya'da düzenlenecek Huzur Bocce Ligi'nde de görmek istediğini ifade etti.

GÖKTAŞ'A ŞİİR KİTABINI HEDİYE ETTİ

Huzurevi sakinlerinden Sultan Demirtaş (88) kendi yazdığı 'Yüreğinden Seslenişler' isimli şiir kitabını Bakan Göktaş'a hediye etti. Bakan Göktaş da Demirtaş'tan kitabı kendisi için imzalamasını istedi. Bakan Göktaş, huzurevindeki atölyeyi de gezerek huzurevi sakinlerinden Taner Avcı'nın yaptığı resimleri inceledi. Göktaş, Etimesgut'ta yaşayan Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil'in ailesini de ziyaret etti. Şehidin eşi, annesi ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Bakan Göktaş, bayramlarını kutladı. Bakan Göktaş, şehidin annesine Kur'an-ı Kerim, eşine Türk bayrağı, çocuklarına da çeşitli hediyeler verdi.

  • Kurban Bayramı ziyareti
  • Devlet koruması
  • Aile ziyareti
  • ahde vefa

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