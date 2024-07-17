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Bakan Göktaş: Doğurganlık oranlarının yükselmesi için özel çalışmalar yürütüyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz mayıs ayında TÜBİTAK ile yaptığımız çalışma ile Türkiye'nin yaşlı nüfusunun son beş yılda yüzde 21,4 oranında arttığı ortaya çıkmıştı. Ancak Konya doğurganlık oranı ile Türkiye ortalamasının üzerinde olan illerimizden birisi. Ülkemizde genç nüfusun artması, doğurganlık oranlarının yükselmesi için özel çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

DHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 12:45 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Doğurganlık oranlarının yükselmesi için özel çalışmalar yürütüyoruz
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi gezi ve ziyaret için Konya'ya geldi. İlk olarak Konya Valiliği'ni ziyaret eden Göktaş, burada Vali Vahdettin Özkan'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Göktaş burada yaptığı açıklamada Türkiye genç nüfusunun artması ve doğurganlığın yükselmesi adına özel çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Göktaş, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz mayıs ayında TÜBİTAK ile yaptığımız çalışma ile Türkiye'nin yaşlı nüfusunun son beş yılda yüzde 21,4 oranında arttığı ortaya çıkmıştı. Ancak Konya doğurganlık oranı ile Türkiye ortalamasının üzerinde olan illerimizden birisi. Ülkemizde genç nüfusun artması, doğurganlık oranlarının yükselmesi için özel çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra, engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Bu hizmetimiz doğrultusunda Konya'da Evde Bakım Yardımından bugün 13 bin 438 hemşehrimiz faydalanıyor" dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra AK Parti Konya İl Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • Doğurganlık oranı
  • TÜBİTAK

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