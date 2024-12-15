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  • Bakan Göktaş duyurdu: Annelere yönelik her ay ortalama 1 milyar lira tutarında yardım sağlıyoruz
Güncel

Bakan Göktaş duyurdu: Annelere yönelik her ay ortalama 1 milyar lira tutarında yardım sağlıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, çocuklar ve ailelere yönelik yürütülen sosyal destek projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, 'Bugüne kadar 20 bin 116 çocuğumuzu evlat edinme hizmetinden faydalandırdık' dedi.

15 Aralık 2024 Pazar 22:30 - Güncelleme:
Bakan Göktaş duyurdu: Annelere yönelik her ay ortalama 1 milyar lira tutarında yardım sağlıyoruz
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Bakan Göktaş, bugüne kadar 20 bin 116 çocuğun evlat edindirme hizmetinden faydalandığını belirterek, "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetimiz (SED) ile 170 bin 270 çocuğumuza kendi ailelerinin yanında destek oluyoruz" dedi.

ANNELER İÇİN 1 MİLYAR LİRALIK YARDIM

Göktaş, annelere yönelik aylık ortalama 1 milyar lira tutarında yardım sağlandığını ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğunu ifade etti. Bu desteklerin, ailelerin ekonomik ve sosyal refahını artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Bakanlık tarafından yürütülen "Okul Destek Projesi" kapsamında, SED'den yararlanan 41 bin 417 çocuğun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmeleri için özel programlar uygulandığını kaydetti.

"37 BİN ENGELLİ VATANDAŞIMIZA YATILI HİZMET VERİYORUZ"

Öte yandan Bakan Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile 544 bin 142 engelli vatandaşımızın bakımını üstlenen yakınlarına aylık 9 bin 77 lira ödeme yaparak, ailelerinin yanında destekliyoruz. Bugün 423 kamu ve özel bakım ve rehabilitasyon merkeziyle yaklaşık 37 bin engelli vatandaşımıza yatılı hizmet veriyoruz. Bu ay, 190 kapasiteli 2 engelsiz yaşam merkezini hizmete sunduk. 2025 yılında ise 264 kapasiteli 3 merkezimizi daha hizmete açacağız." dedi.

  • bakan göktaş
  • aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
  • Mahinur Özdemir Göktaş

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