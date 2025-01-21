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  • Bakan Göktaş duyurdu! Destek ekibi, otel yangınından etkilenenler için yönlendirildi
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Bakan Göktaş duyurdu! Destek ekibi, otel yangınından etkilenenler için yönlendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangının ardından 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibini, bölgeye ve hastanelere yönlendirdiklerini belirterek, 'Ekiplerimiz şu ana kadar yangından etkilenen 155 kişiyle görüştü, sahada çalışmalar devam ediyor' dedi.

IHA21 Ocak 2025 Salı 19:09 - Güncelleme:
Bakan Göktaş duyurdu! Destek ekibi, otel yangınından etkilenenler için yönlendirildi
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Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada Kartalkaya'da meydana gelen yangının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakanlığın psikososyal destekleriyle yangından etkilenen vatandaşların yanlarında olacaklarını belirten Göktaş, "Bakanlığımıza bağlı 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibimizi, yangından etkilenen vatandaşlarımıza destek vermek, ihtiyaçlarını ve hizmet modellerini belirlemek üzere yangın bölgesine ve hastanelere yönlendirdik. Ekiplerimiz şu ana kadar yangından etkilenen 155 kişiyle görüştü. Sahada vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

  • psikososyal destek
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