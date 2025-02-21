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  • Bakan Göktaş duyurdu! Yardımlar aylık 10 bin 125 liraya yükseltildi
Güncel

Bakan Göktaş duyurdu! Yardımlar aylık 10 bin 125 liraya yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında, Evde Bakım Yardımı'nın aylık 10 bin 125 liraya yükseltildiğini bildirdi.

AA21 Şubat 2025 Cuma 19:57 - Güncelleme:
Bakan Göktaş duyurdu! Yardımlar aylık 10 bin 125 liraya yükseltildi
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Göktaş, sosyal medya hesabından "Aile, en güçlü bağımız, en güvenli limanımızdır." notuyla paylaşımda bulundu.

Engelli vatandaşların evlerinde, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlanan, 'Evde Bakım Yardımı'nı en önemli hizmetlerden biri olarak gördüklerini ifade eden Göktaş, bu destekten faydalanan Yalçınkaya ailesine bugün ziyarette bulunduğunu belirtti.

"2024 YILINDA 54,7 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLADIK"

Göktaş, Aile Yılı kapsamında, aile odaklı bakım hizmet modellerini güçlendirdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda, Aylık Evde Bakım Yardımı ödemesini 10 bin 125 liraya yükselttik. 541 bin vatandaşımıza bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yaptık. Sadece 2024 yılında 54,7 milyar lira destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, paylaşımında Yalçınkaya ailesini ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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