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Bakan Göktaş, Gastro Akademi'yi ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gastro Akademi'yi ziyaret etti.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 21:14 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, Gastro Akademi'yi ziyaret etti
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Göktaş, Sincan Belediyesi bünyesindeki Gastro Akademi'de aşçılık eğitimi alan öğrenciler ile "Tercih Destek Programı" kapsamında yapılan çekilişi kazanan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Aşçılık atölyesinde öğrencilerle yemek yapan Göktaş, şöyle konuştu:

"Burada çok keyifli vakit geçirdik. Önce Öğrenci Projesi kapsamında vekilimiz Rümeysa Kadak'ın destekleriyle öğrencilerle tanıştık. Sincan Belediyesinin de desteğiyle böyle bir proje yürütülüyor. Öğrenci tercihlerine yönelik bir program kapsamında bir araya gelmiştik. Öğrencilerden bazı sorular geldi. Bunlardan biri de benim yemek yapmayı sevmemle veya voleybola merakımla ilgiliydi. Gençlere söz verdik, çekiliş yapıldı ve bu çekilişte kazanan gençlerle bir araya geldik. Hem sohbet ettik hem yemek becerilerimizi onlarla paylaştık."

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Gastro Akademi'nin üç yıldır faaliyette olduğunu, yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Akademiden mezun olanların rağbet gördüğünü dile getiren Ercan, gençlerin hem akademik hayatta hem de sanatsal ve kültürel alanda yetişmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, daha sonra başka bir grup öğrenciyle voleybol oynadı.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
  • gastro akademi
  • Bakan Göktaş

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