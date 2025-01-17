Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından yürütülen "Hayata Köprü Sanat Projesi" kapsamında, devlet himayesindeki çocukların sahnelediği "Altın Çağ" adlı tiyatro oyununu izledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenen oyun öncesi konuşan Bakan Göktaş, gösteride sadece oyunu değil, çocukların yüreğindeki ışığı, cesareti ve kendilerine olan güveni de izleyeceklerini söyledi.

Bakan Göktaş, çocukları sanatla buluşturan çalışmalar yürüttükleri için Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür ederek, Hayata Köprü Sanat Projesi ile çocukların sanatın farklı dallarında yeteneklerini geliştirmelerine destek olduklarını anlattı.

Hazırlanan oyunun da çocukları sanatla buluşturan işbirliklerinin kıymetli bir örneği olduğunu kaydeden Göktaş, "Sanat, çocukların sadece el becerilerini değil, aynı zamanda duygusal zekalarını, sosyal farkındalıklarını ve problem çözme becerilerini geliştiren bir mucizedir. Çocuklarımızı sanatla buluşturduğumuz bu tür projeler, aynı zamanda toplumu ve aileyi güçlendiren bir köprü görevi görmektedir." ifadelerini kullandı.

Göktaş, sanatın kapsayıcı gücünün toplumsal dayanışmayı artırdığını ve bir milletin geleceğini şekillendiren temel değerleri yaşattığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı'nın, gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmak adına hayata geçirecekleri çalışmalarla dolu bir yıl olacağını vurguladı.

Genç ve dinamik nüfus yapısını korumak için projeler, aile değerlerini korumak ve güçlendirmek için etkinlikler ve faaliyetler yürüteceklerini aktaran Göktaş, "Elbette çocuklarımız tüm çalışmalarımızın merkezinde olmaya devam edecek. En kıymetli hazinemiz olan 22 milyon çocuğumuzun kendine güvenen, sanata ve bilime değer veren bireyler olarak yetişmeleri için çalışacağız." diye konuştu.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttükleri "Gönül Elçileri Projesi" ile daha fazla çocuğa şefkatli bir yuva sunmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar gönül elçilerimizle birlikte binlerce çocuğumuzun hayatlarına umut, güven ve mutluluk kattık. 2025 Aile Yılı'nda, koruyucu aile olmanın değeri hususunda farkındalık oluşturarak güçlendirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek gönüllü ailelerimizin sayısını artırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki her çocuğun yüreğini ısıtan bir aile, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır. "

Gönül elçilerinin desteğini ve katılımını her zamankinden daha çok önemsediklerini dile getiren Göktaş, "Bu vesileyle de koruyucu aile olmayı düşünen, bu yolda gönüllü ya da destekçi olmak isteyen herkesi, çocuklarımızla birlikte umutlu bir yolculuğa davet ediyoruz." dedi.

Emine Erdoğan: Suriye'de, Ukrayna'da, Yemen'de çocuklar savaşın soğuk ve karanlık gölgesinde büyüyor Göktaş, gösteride rol alan çocukların emeğini görmek ve başarılarına tanıklık etmenin kendileri için eşsiz bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün çocuklarımızın sahneleyeceği oyunun adı 'Altın Çağ'. Oyun, medeniyetimize derin izler bırakmış bilginlerin hayatlarından ilham alınarak hazırlandı. Çocuklarımızın Altın Çağ'ı sahnelerken sergiledikleri ruh ve coşku, sahnedeki yaratıcılıklarının en güzel örneği oldu. Sahne ışıklarının altında geçmişin büyük dahilerinden ilham alan küçük mucitler gibi parladılar. Çocuklarımız, büyük bilginlerden ilhamla, kendi hayal dünyalarını canlandıracak ve sahnede yepyeni bir ufuk çizecekler."

Oyunun sahnelenmesinde emeğe geçenlere teşekkür eden Göktaş, konuşmasının ardından oyunu izledi.