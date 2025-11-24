İSTANBUL 18°C / 9°C
Güncel

Bakan Göktaş, Güney Kore Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Oheul ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güney Kore Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Kwon Oheul ile bir araya geldi.

24 Kasım 2025 Pazartesi 18:18
Bakan Göktaş, Güney Kore Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Oheul ile görüştü
Göktaş, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Güney Kore Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Kwon Oheul ve beraberindeki heyet ile birlikte Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, gazi ve gazi yakınlarına yönelik sosyal politikalar üzerine tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluğu, güçlü işbirlikleri ile daha da ileri taşımaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."

