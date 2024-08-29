Bakan Göktaş Hakkarili kadınların 'Karadeniz turu' isteğinin yerine getirilmesi talimatı verdi

Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.
Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya geldi. Ahşap atölyesini gezen, buradaki kadınlarla sohbet eden Bakan Göktaş, bir yağlı boya resminin son bölümünü tamamladı. Ardından nakış kursundaki kadınları ziyaret eden Göktaş, kursiyerlerin yaptıkları ürünleri yakından inceledi.
Bakan Göktaş, daha sonra pastacılık atölyesindeki kadınlarla buluştu.BAKAN GÖKTAŞ'TAN TALİMAT
Bazı kursiyerlerin, Türkiye'nin diğer şehirlerini, özellikle Karadeniz Bölgesi'ni görmek istediklerini belirtmesi üzerine Bakan Göktaş, kadınlar için kültürel bir gezi düzenlenmesi talimatı verdi.
Yüksekova'da iki Aile Destek Merkezi bulunduğu belirtilerek, kadınların yoğun ilgi gösterdiği merkezlerden bir tane daha açılmasına yönelik talep üzerine de Bakan Göktaş, yeni bir ADEM açılacağının sözünü verdi.