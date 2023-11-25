Bakan Göktaş: İstanbul'a getirilen Filistinlilere psikososyal destek sürecini başlattık

Göktaş, Fatih'te bir otele yerleştirilen Filistinli çocuklar ve aileler ile bir araya geldi.

Ziyarette, ailelerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Göktaş, sorunlarını dinleyerek onlara destek oldu.

Çocuklarla da boyama etkinliği yaparak sohbet eden Göktaş, çocukların söylediği şarkıları dinledi.

Bakan Göktaş, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Gazze'deki zulme hiçbir zaman sessiz kalmadıklarını belirtti.

Saldırıların ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ile diplomasi trafiğini başlattıklarını aktaran Göktaş, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Gazzeli çocukları ülkeye getirmek için girişim başlattıklarını aktardı.

Filistinli mevkidaşları ile görüşmeler yaptığını kaydeden Göktaş, Birleşmiş Milletlere (BM) üye ülkelerdeki mevkidaşlarına ve uluslararası kuruluş temsilcilerine de mektup gönderdiğini ifade etti.

Bakan Göktaş, 47'si çocuk 85 kişiyi şu anda bulundukları otelde misafir ettiklerini belirterek, "Fatih ilçemizdeki 4 otelde Gazze'den gelen 266 kişi var. Psikososyal destek sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "kırmızı yelekliler" olarak adlandırılan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelinin, çocuklara ve ailelere psikolojik destek vermeye başladığı görüldü.