Bakan Göktaş: KAAN'ı geliştiren ekiplerde kadınlar etkin görevler üstlendi

Göktaş, bir dizi ziyaretler için geldiği Konya'da, ilk olarak Çeltik ilçesinde belediye hizmet binası açılışına katıldı.

Daha sonra Yunak ilçesinde pazar alanı ve Yunak Sosyal Hizmet Merkezi açılışını yapan Göktaş, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir ilçesinde yaptırılan Lise Medeniyet Akademisinin açılışında vatandaşla bir araya geldi.

Göktaş, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Teknoloji, Şehir ve Kadın Buluşması" programında, insanlık tarihinde artık her şeyin değiştiğini, değişen ve gelişen bu dünyaya ayak uydurduklarını söyledi.

Teknolojik değişikliklerin, yeniliklerin yakalanmasında kadınların rolünün büyük olduğunu aktaran Göktaş, "Kadınlar, toplumun şekillenmesinde önemli rol alan, toplumun vazgeçilmez unsurları. Bu bakımından kadının şekil verdiği toplum daha huzurlu, şehirler ise daha yaşanır mekanlardır. İnanıyorum ki kadınların gücü ve potansiyeli doğru şekilde değerlendirildiğinde, şehirlerimize daha fazla kadın eli değdiğinde daha müreffeh bir geleceğe adım atmış olacağız." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'DE TEKNOFEST KUŞAĞININ SÖZ SAHİBİ OLACAĞI GÜNLER GELMİŞTİR"

Kadınların yalnızca teknolojiyi tüketen değil, aynı zamanda yenilikçi fikirleriyle teknolojiyi şekillendiren bir güç haline geldiğini vurgulayan Göktaş, kadınların farklı bakış açı ve deneyimlerinin, çeşitlilikten beslenen projelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayarak sektöre büyük değer kattığını dile getirdi.

Teknolojinin, kadınların hayatını kolaylaştıran, kariyer fırsatları sunan ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran bir araç olduğunu belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Kadınların teknolojideki varlığının artırılması, sektörün daha çeşitli, inovatif ve başarılı olmasını sağlıyor. Bu bilinçle bizler de kadınların, daha fazla görünür olması, yönetim kademelerinde aktif olmaları ve ekonomik kalkınmada söz sahibi olmaları için 22 yıldır kadınlardan yana tavır alan bir yönetim anlayışı sergiledik. Bu iktidar anlayışı öyle bir anlayış ki şehirlerimizi ihya ve inşa ederken, kadınlarımızı özgürleştirmenin, cesaretlendirmenin de mücadelesini verdi. Şehirlerimiz dünya başkentleriyle, şehirleriyle yarışır hale gelirken kadınlarımız da dünyanın en geniş haklarına sahip kadınlar olarak özgürlüğün tadını çıkardı. Teknolojiye yapılan yatırımların en somut göstergesi de TEKNOFEST'lerdir diyebilirim. Artık Türkiye'de TEKNOFEST kuşağının söz sahibi olacağı günler gelmiştir. Teknofestler'de sergilenen pek çok yeniliğin kadın mühendisler, kadın bilim insanları tarafından yapıldığını biliyoruz."

Göktaş, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği 13 önemli deneyden dördünün sorumlusunun bilim kadınları olduğuna dikkati çekti.

- "KAAN'I GELİŞTİREN EKİPLERDE KADINLAR ETKİN GÖREVLER ÜSTLENDİ"

Türkiye'nin Antarktika'daki bilim çalışmalarını yürüten ve Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'ı geliştiren ekiplerde de kadınların etkin görevler üstlendiğine değinen Göktaş, şöyle devam etti:

"Biz teknolojiyi, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın istifadesine sunduk, kadınlarımızı teknolojik gelişmelerden üst seviyede yararlanır hale getirdik. Adeta teknolojiyle şehirlerimizi donattık ve tüm şehri insanımızın, özellikle de kadınlarımızın emrine verdik. Çünkü ülkemizde 22 yıldır insan odaklı politika yürüttük, merkezinde insan olmayan hiçbir adımın başarılı olamayacağına inandık. Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamın her alanında daha fazla yer alması, karar verme süreçlerine katkıda bulunması ve geleceği şekillendirmesinin toplumların kolektif başarısını da artıracağına hiç şüphem yok. Bu kapsamda teknolojiyi kadınlar için daha erişilebilir hale getirmek için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz."