Güncel

Bakan Göktaş, 'Kabe'de Hacılar' ilahisini söyledi: Çocuklarımızla birlikte eşlik etmeden duramadık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Abdurrahman Önül'ün 'Kabe'de Hacılar' isimli ilahisini çocuklarla söylediği görüntüleri paylaştı.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 21:09 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, 'Kabe'de Hacılar' ilahisini söyledi: Çocuklarımızla birlikte eşlik etmeden duramadık
Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm Türkiye'nin yüreğine işleyen o ilahiyi duyunca çocuklarımızla birlikte eşlik etmeden duramadık. Seslerimizin ve gönüllerimizin bir olduğu, aynı duygu ve inançla birbirimize kenetlendiğimiz nice ramazanlara. Bu kıymetli eseri milyonların diline düşüren besteci Abdurrahman Önül'e ve Celal Karatüre'ye yürekten teşekkür ediyorum."

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="tr" dir="ltr">Tüm Türkiye'nin yüreğine işleyen o ilahiyi duyunca çocuklarımızla birlikte eşlik etmeden duramadık.<br><br>Seslerimizin ve gönüllerimizin bir olduğu, aynı duygu ve inançla birbirimize kenetlendiğimiz nice Ramazanlara...��<br><br>Bu kıymetli eseri milyonların diline düşüren besteci Abdurrahman... pic.twitter.com/v4SPPvUAQF</p>&mdash; Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) February 26, 2026</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

