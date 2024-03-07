Bakan Göktaş: Kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltilmeyi hedefliyoruz

Sarıyer'deki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunda (DEİK) düzenlenen, "DEİK Kadın Platformu Lansmanı"nda konuşan Göktaş, bu platformun kurulmasını, kadının her alanda hayata aktif katılımını teşvik eden sosyal politikaları açısından çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Göktaş, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, eğitim, sağlık, sanayi ve sosyal politikalar başta olmak üzere her alanda çok büyük kazanımlar elde ettiğini dile getirerek, "Son 22 yılda bir asra sığacak eserler tek tek hayata geçirildi, milletimizin hizmetine sunuldu. Her bir yatırımın hayat bulmasında kadınlar çok büyük roller üstlendi. Ülkemiz ekonomisine katkı sunan kadınların, haklarını koruyan ve refahını artıran bir anlayışla hareket ediyoruz." diye konuştu.

"Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" vizyonu doğrultusunda kadını hayatın her alanında güçlendirdiklerini belirten Göktaş, ayrımcılık ve şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ettiklerini, cam tavanları ve tüm engelleri bir bir aştıklarını, mesleki eğitimlerden girişimcilik desteklerine kadar çok yönlü ve geniş bir anlayışla kadınların ekonomik hayata katılımını teşvik ettiklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, 12. Kalkınma Planı'nda kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirlediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu plandan hareketle Kadını Güçlendirme Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızı tüm paydaşlarımızla hazırladık. Eylem planımız çerçevesinde kadınların toplumsal hayata katılımını artırmak için 2024-2028 dönemini kapsayan hedef ve uygulamalarımızı belirledik. Ekonominin büyümesinde kadınların üstleneceği rol çok önemli. Bu noktada mahalle tipi kreş modelinin yaygınlaştırılmasının kadın istihdamına önemli katkılar sunduğunu belirtmek istiyorum. Bu anlamda 0-3 yaş arası çocuklara yönelik mahalle odaklı kreş modeliyle bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların yaygınlaştırılmasını çok önemsiyoruz. Ülke geneline yaygınlaştıracak bu modelle kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz."

- "KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye'nin her yerinde kadın girişimciliğini desteklediklerini vurgulayan Göktaş, kadın girişimcilerin hem inovatif hem de yenilikçi yaklaşımlara sahip olduklarını anlattı.

Göktaş, ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla imzaladıkları ortak bir protokolle mevcut kadın girişimcileri güçlendirmeyi, fonlar aktarmayı, kadın istihdamını arttırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Girişimcilik, finansal okuryazarlık ile teknoloji becerileri gibi uygulamalı eğitimlerin yer alacağı Kadın Girişimcilik Akademisi kurmak için hazırlıkları sürdürdüklerini dile getiren Göktaş, belediyeler bünyesinde Girişimci Kadınlar Ağı'nın oluşturulmasını teşvik edeceklerinin, yerelde kadınların ekonomik değer üretimini teşvik ettikleri kadın kooperatiflerine destek vermeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Bakan Göktaş, üretimin gücüne güç katan kadınların ekonomik alanda söz hakkını belirgin kılmayı, kadınlara eşit fırsatlar sunmanın ön koşulu olarak gördüklerini, toplumun gelişmesinde önemli katkılar sunan kadınların karar süreçlerinde ve karar alma mekanizmalarında yer almalarını güçlü bir kalkınmanın önemli bir adımı olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

- "KADIN İSTİHDAM ORANINI İSE YÜZDE 36,2'YE YÜKSELTİLMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkenin yüzde 49,9'unu kadınların oluşturduğunu, yönetici sayısının ise yeterli seviyede olmadığını aktaran Göktaş, "2002 yılında yaklaşık yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2023 yılında yüzde 36'ya ulaştı. OECD'ye göre kadınların iş gücüne katılım ortalaması yüzde 66'dır. Türkiye'nin bu orana ulaşmasıyla, milli gelirimizde de yüzde 20'lik bir artış söz konusu olacak. 12. Kalkınma Planı'mızda, 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltilmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, bu hedefleri doğrultusunda kadınlara yeni iş imkanları sağlamaya, özellikle kadın girişimciliğini desteklemeye devam ettiklerini, bunu birlikte yapacaklarını belirterek, daha fazla kadının ekonomi dünyasında yer almasının Türkiye'nin büyümesine önemli bir katkı sağlayacağını, bu anlamda kadının ekonomik olarak güçlenmesinin Türkiye'nin güçlenmesi demek olduğunu söyledi.

DEİK'in, Türkiye'nin küresel vizyonunun belirlenmesinde ufuk açıcı, yenilikçi ve dinamik bir platform olduğunu belirten Göktaş, "DEİK çatısı altında bir kadın platformunun kurulmasıyla iş dünyasında daha fazla kadının aktif rol alması bizleri son derece mutlu ediyor. DEİK gibi Türkiye ekonomisini dünyaya taşıyan böylesi önemli bir platformda kadın temsiliyetinin daha da artmasını önemli buluyoruz. DEİK İş Konseylerinin yönetimlerinde daha fazla kadının yer alması demek, ülkemizin yeni yatırımlarla buluşması demektir." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Göktaş, kadınların elinin değdiği her yerin bereketlendiğinden bahsederek, kadınların çalışma dünyasına farklı beceriler ve bakış açışı katacağını ifade etti.

Hep beraber "Güçlü Türkiye"yi inşa edeceklerinin altını çizen Göktaş, "Türkiye Yüzyılı"nın "kadınların yüzyılı" olacağını sözlerine ekledi.

Programa, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Kadın Platformu Başkanı Ebru Özdemir, bazı kadın dernekleri temsilcileri ve davetliler katıldı.

DEİK yönetimi tarafından Göktaş'a hediye takdimi yapıldı. Daha sonra katılımcılar, aile fotoğrafı çektirdi.