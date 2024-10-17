Bakan Göktaş: Kadın kooperatifçiliğine özel bir önem verdik

Bakan Göktaş, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi İstanbul Yerel Paydaş Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, amaçlarının İstanbul başta olmak üzere 81 ilde kadın kooperatiflerini daha güçlü, sürdürülebilir ve etkili hale getirmek olduğunu söyledi.

Kooperatiflerin kapısından içeri adımını atan her bir kadının yalnızca kendi hikayesini değil, başkalarının hikayelerini de omuzlarında taşıdığını belirten Göktaş, "Kadın kooperatifleri, bu yüzden çok önemlidir. Çünkü bir kadının emeği, bir başka kadının umudu olur; birinin tecrübesi, diğerinin rehberi olur. Ortak akılla yürütülen her çalışma, sadece kadınların değil, gelecek nesillerin de yolunu aydınlatır. Kadınların el ele vererek oluşturduğu bu güç, yalnızca bugünümüzü değil, yarınlarımızı da şekillendirir. Kadınların emekleriyle değer bulan yarınlarımız güzelleştiğinde, dünya değişir, toplum güçlenir." diye konuştu.

Göktaş, 23 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, kadın girişimciliğini destekleyen ve kadın istihdamını artıran pek çok çalışmaya imza attıklarını kaydederek, "Hayata geçirdiğimiz her bir politikayla kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmayı, onların iş dünyasında daha aktif ve lider roller üstlenmelerini sağlamayı amaçladık. Bu kapsamda, ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacak 12. Kalkınma Planı'nda kadın kooperatifçiliğine özel bir önem verdik." ifadelerini kullandı.

- "KADIN KOOPERATİFLERİMİZİN İHTİYAÇLARINI GİDERMEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ"

Bakan Göktaş, "2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36'ya yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bu hedefleri gerçekleştirmek için kadın girişimciliğini desteklemek ve iş imkanlarını artırmak adına yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini dile getiren Göktaş, "2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı bu hedeflerimizi gerçekleştirmede bize önemli bir yol haritası sunuyor." şeklinde konuştu.

Göktaş, 30 ilde yürütülen Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında eğitim, danışmanlık hizmetleri ve toplantılarıyla bugüne kadar 10 bin 251 kadına ulaştıklarını aktararak, "Kadın kooperatifleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla web portalımızı herkesin erişimine açtık. Bu portal ile kadın kooperatiflerinin iletişim bilgileri, ürün ve hizmet kataloglarını yayınlayarak satışlarını artırmalarına destek oluyoruz." bilgisini paylaştı.

Bunun yanı sıra, kadın kooperatiflerinin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çözümler ürettiklerini vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Ürünlerini geliştirmeleri ve pazarlamaları için danışmanlık hizmetleri ve eğitimler sunuyoruz. Tıpkı bugünkü toplantımız gibi yerel paydaş toplantıları düzenleyerek kadın kooperatiflerini güçlendirmek için yol haritası ve faaliyet planları hazırlıyoruz. 20 ilimizde valiliklerimizin de desteğiyle bu faaliyet planlarımızı uygulamaya aldık. Kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta daha güçlü ve etkin bir şekilde yer almasını sağlamak açısından bu proje ile geleceğe umutla bakıyoruz. Kadınların potansiyelini açığa çıkarmak için hep birlikte çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

- "ÇALIŞTAY VE EĞİTİM PROGRAMLARI İLE 45 BİNDEN FAZLA KADINA ULAŞTIK"

Göktaş, 81 ilde düzenlenen çalıştay ve eğitim programları ile 45 binden fazla kadına ulaştıklarını belirterek, "1207 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Bugün, sadece İstanbul'da 50 kadın kooperatifinin, 600'e yakın kadın ortağı ile faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmeleri bizi son derece mutlu ediyor. Faaliyet gösteren kooperatiflerimizin İstanbul'da kadınların güçlenmesine ve istihdamına önemli bir katkı sağladığını biliyoruz." diye konuştu.

2025 yılının Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Kooperatifler Yılı" olarak ilan edildiğine dikkati çeken Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, 'Kooperatifler Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek İnşa Eder' temasıyla bu yıl kutladığımız Uluslararası Kooperatifler Günü vesilesiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile bir işbirliği protokolü imzaladık. Protokol kapsamında vereceğimiz eğitimlerle, kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. İlk eğitim programımızı Ankara'da gerçekleştirdik. Bu eğitimlerimize 81 ilimizde devam edeceğiz. İstanbul da dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yürüteceğimiz çalışmalarla kadın girişimcileri ve kadın kooperatiflerini daha da güçlendireceğiz."

Toplantıda, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'ne ilişkin tanıtım filmi gösterildi.

Toplantıya, kamu kurumları, yerel yönetimler, kadın kooperatifleri, kadın kooperatif birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve tedarik zincirinde bulunan özel sektörlerin temsilcileri ile kooperatif alanında çalışan akademisyenler katıldı.