Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından BM Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu toplantısı kapsamında "Dijital Trendler: Geleceğin Ekonomisini Şekillendiren Kadın Girişimciler" başlıklı yan etkinlik düzenlendi.

Dijitalleşmenin kadın girişimciliği üzerindeki etkisi ve kadınların dijital dünyadaki varlığını güçlendirmeye yönelik politika önerilerinin ele alındığı Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Bakan Göktaş, dijitalleşmenin etkisiyle kadın girişimciliğinin yeni boyutlar kazandığını ve kadınların ekonomik güçlenmesinin anahtarı haline geldiğini belirtti.

Dijitalleşmenin sadece ekonomileri değil, toplumların yapısını da kökten dönüştüren bir güç olduğunu dile getiren Göktaş, "Yapay zeka, büyük veri ve otomasyon, iş dünyasını baştan şekillendiriyor. Bu dönüşüm, büyük ekonomik fırsatlar sunarken eşitsizlikleri derinleştirme riski de taşıyor. Kadınlar, dijital dönüşümdeki engeller nedeniyle fırsatlardan eşit yararlanamıyor." diye konuştu.

Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre, dijital sektörde kadınların oranının yalnızca yüzde 24, erkeklerin bu alanda çalışma olasılığının da kadınlardan 2,7 kat daha fazla olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Bu uçurumun başlıca nedeni, STEM (Science-Bilim, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik, Mathematics-Matematik) alanlarında kadın temsilinin düşük olması. UNESCO verilerine göre, dünyada mühendislik öğrencilerinin yüzde 28'i, yapay zeka araştırmacılarının ise yüzde 12'si kadın. Bu tablo, kadın girişimcilerin ve teknolojide kadın liderlerin küresel ekonomide daha fazla yer alması gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle, Türkiye olarak, kadın girişimciliğini desteklemeyi ekonomik kalkınmanın güçlü bir adımı olarak görüyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. 2021'den beri yürüttüğümüz 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' ile kadın istihdamını artırıyor ve kooperatifleri destekleyerek kadınları güçlendiriyoruz. Bunun yanı sıra kadın kooperatiflerinin kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin bir şekilde faydalanmaları için eğitim programları yürütüyoruz."

"Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesiyle mühendis olmak isteyen kız öğrencilere burs, staj, istihdam, dil eğitimi, sertifika programları ve mentörlük desteği sunduklarını dile getiren Göktaş, "Yapay zeka ve veri bilimi alanında yetkinlik kazanarak kariyer fırsatlarını artırmaları ve bu alanda liderlik etmeleri için başlattığımız programla kadınlara destek oluyoruz. Bunun yanı sıra kadınlara istihdam garantili mesleki eğitim sunuyoruz. STEM alanında öğrenim gören kız öğrencilere, sanayi firmalarında staj ve iş deneyimi imkanı sağlayarak sanayi sektöründe güçlü bir yer edinmelerine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ ÇALIŞMALARI

Kadınların girişimcilikleriyle dünyada tüketici olmaktan öte yenilikçi liderler olarak sahne almaya başladığına dikkati çeken Göktaş, şöyle konuştu:

"Temiz teknoloji alanında kadın girişimcileri destekleyerek yaratıcı iş fikirlerini ödüllendirdik. Kadın girişimciliğini desteklemek için çeşitli kurumların çalışmalarını kadingirisimci.gov.tr internet sayfasında topladık. Ayrıca kadınların, dijital becerilerini geliştirerek inovasyonda daha aktif rol almaları ve iş dünyasında pazarlama fırsatlarından faydalanmalarına katkı sunduk. Böylece, kadınların dijital girişimcilik dünyasında yer edinmesini destekleyerek ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde var olmalarının önünü açtık."

Dijitalleşmenin de etkisiyle kadınların artık yeni ve yıkıcı şiddet türleriyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Siber şiddet, kadınları tehdit eden, taciz eden ve mahremiyetlerini ihlal eden dijital saldırılarla yeni bir boyut kazandı. Bu saldırılar, kadınların güvenliğini tehlikeye atarak yaşam alanlarını daraltıyor. Kadınların dijital dünyada güvende olması, sadece fiziksel ve psikolojik hakların korunmasıyla değil, çevrim içi şiddetin önlenmesiyle doğrudan etkilidir. Bu anlamda, kadın-erkek eşitliği ve kadınların güçlenmesi için siber şiddetle mücadele hayati bir öneme sahiptir. Türkiye olarak, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla, kadınların dijital çağda güçlenerek var olmalarına destek oluyoruz."

KADINLARIN DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİNE KATILIMI

Dijitalleşme ve kadın girişimciliğinin sadece ulusal düzeyde değil, küresel çapta da toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temel taşları arasında yer aldığını belirten Göktaş, "Kadınların dijital dünyada daha etkin roller alması dünya ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini sağlayacak ve küresel eşitsizlikleri azaltacaktır. Bu alandaki fırsatların değerlendirilmesi, her ülkenin geleceğine yapılan en stratejik ve değerli yatırımlardan biri olarak görülmelidir." dedi.

Dijitalleşmenin küresel etkileri göz önünde bulundurulduğunda, uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Hükümetler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve akademi arasında kurulan işbirlikleri kadınların dijital dönüşüm süreçlerine katılımını artıracaktır. Bilgi ve deneyim paylaşımıyla küresel çözümler geliştirilecektir. Kadınların dijital alanda ve girişimcilikte daha fazla yer alması, sadece ekonomik değil, toplumsal dönüşüm açısından da bir zorunluluktur. Herkesin bu dönüşümde eşit fırsatlara sahip olması, toplumların daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda, tüm paydaşların kolektif çabası elzemdir. Dijital dönüşümde kadınların güçlü yer edinmesi ve liderliği, Pekin Deklarasyonu'na bağlılığımızın ve kadınların geleceğini şekillendirme sorumluluğumuzun bir gereğidir."

Yan etkinliğe, Tacikistan Başbakan Yardımcısı Dilrabo Mansuri, Endonezya Kadının Güçlendirilmesi ve Çocuk Koruma Bakanı Arifatul Choiri Fauzi, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Problemlerinden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Sırbistan Kadın Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Kadınların Ekonomik ve Siyasi olarak Güçlendirilmesinden Sorumlu Devlet Bakanı Tatjana Majura, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı Aile İşleri Müsteşar Yardımcısı Shaika Jassim Al Thani ile Güney Afrika Tshwane Teknoloji Üniversitesi Araştırma İnovasyon ve Katılımdan Sorumlu Rektör Yardımcısı Vathi Papu Zamxaka da konuşmacı olarak katıldı.

Bakan Göktaş: 12. Kalkınma Planı, bizim için bir yol haritası niteliğinde