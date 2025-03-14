Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 69'uncu oturumu kapsamında Yeşilay tarafından Türkevi'nde düzenlenen Bağımlılık ve İyileşme Konulu Kadın Forumu'na katıldı.

Küresel esenliğe giden yolda bağımlılığı en ciddi sınamalardan biri olarak nitelendiren Göktaş, "Bu sorun, bireyin sağlığını ve bütünlüğünü etkileyerek ailesini, çevresini ve nihayetinde toplumu da olumsuz etkiler. Diğer yandan, bağımlı kadınların şiddete ve istismara karşı daha savunmasız hale geldikleri de bir gerçek." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne göre, 2022'de uyuşturucu kullanan her 4 kişiden 1'i kadın olmasına rağmen tedavi görenlerin yalnızca 5'te 1'ini kadınların oluşturduğuna dikkati çeken Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kadın, bağımlılıkla mücadele ederken, damgalanmayla, kalıp yargılarla ve içinden çıkmaya çalıştığı derin travmalarla da mücadele ediyor. Kadınlar, aile içindeki anne, eş ve kardeş rollerinden dolayı toplumsal önyargılarla karşılaşma riski taşır, bu da çoğu zaman tedaviden kaçmalarına yol açar. Ayrımcılığa maruz kalma, çocuklarının velayetini yitirme, işini kaybetme korkusu, kadınları tedaviden geri durmaya zorlar."

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE KATKI SAĞLIYORUZ"

Sağlık Bakanlığının uyuşturucu ile mücadele kapsamında danışmanlık, arındırma, tedavi, rehabilitasyon ve yatarak tedavi hizmetlerini geliştirip yaygınlaştırdığını dile getiren Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Sağlık Bakanlığı koordinesindeki ulusal politika belgeleri doğrultusunda ülkemizde bağımlılıkla mücadeleye katkı sağlıyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızın temel eksenlerinden birini, kadın sağlığı olarak belirledik. Bu eksende, kadınların bağımlılıkla mücadeledeki özel ihtiyaçları ve karşılaştıkları güçlüklere odaklanan faaliyetlere yer verdik.

Eylem Planımız kapsamında, ülke genelinde bağımlılıkla mücadele eden Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinin kapasitesini güçlendirmeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde, Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle bağımlı bireylere etkin müdahale için Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) arasında vaka yönlendirme prosedürlerini belirleyeceğiz."

Bakanlık olarak, bağımlılıkla mücadele eden ve şiddetle mücadele kuruluşlarından hizmet alan kadınlara destek sunan personelin kapasitesini güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini de söyleyen Göktaş, "Bu kapsamda Yeşilay işbirliğiyle 81 ildeki kadın konukevleri ve ŞÖNİM'lerde görevli personele bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimleri verdik." dedi.

"BİLGİ VE FARKINDALIK ARTIRICI ETKİNLİKLERE AĞIRLIK VERECEĞİZ"

Bakanlık olarak 2020-2023 yıllarında 5 binden fazla kadına, tütün kullanımının sağlık ve sosyal zararları ile kendilerini, ailelerini ve çevrelerini koruma yöntemlerine ilişkin farkındalık eğitimi verdiklerini aktaran Göktaş, "Önümüzdeki dönemde, Eylem Planımız doğrultusunda, kadınların bağımlılıkla mücadele ve tedavi süreçlerinde güçlenmelerini destekleyecek bilgi ve farkındalık artırıcı etkinliklere ağırlık vereceğiz." diye konuştu.

Bağımlılığı, şiddeti doğuran ciddi risk faktörlerinden biri olarak nitelendiren Göktaş, şunları söyledi:

"Söz konusu faktörü dikkate alarak, 6284 sayılı kanunda bağımlı şiddet uygulayanların tedavisine yönelik önleyici tedbirler öngördük. Bu tedbirler, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımızla işbirliğinde uygulanıyor. Bunun yanı sıra, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı stratejimize uygun olarak, TÜBİTAK işbirliğiyle Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psikososyal Müdahale Modeli projesini başlattık. Projede, alkol ve madde bağımlısı şiddet uygulayıcılarına özel müdahaleler yer alacak. İzleyen dönemde, Sağlık Bakanlığı ile YEDAM ve AMATEM personelinin kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığını artırmak için işbirliği yapmayı hedefliyoruz."

"KADININ GÜÇLENMESİNİ DESTEKLEYEN ÇALIŞMALARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Göktaş, kadınların sürdürülebilir iyilik halleri için ekonomik bağımsızlığın büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, kadınların iş hayatındaki engelleri kaldırmak için doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı ve zorunlu günlük bakım hizmetlerini içeren yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Ayrıca kadın kooperatifleri ve girişimciliğini desteklemek için özel sektör ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaptıklarını da aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadınların iş gücüne katılımını destekleyen çalışmaların, bağımlılıkla mücadele eden ve bu savaştan galip çıkan kadınları güçlendireceğine inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ekonomik ve sosyal açıdan güçlenen kadınlar bağımlılıkla mücadelenin de güçlü birer aktörü olurlar.

Türkiye olarak, kadının güçlenmesini destekleyen çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Kadının güçlenmesi, daha güçlü ve adil bir toplum için kritik bir öneme sahip. Zira hiç şüphe yok ki, toplumsal iyileşme, kadının iyileşmesiyle başlar."

Etkinliğe, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan ve çok sayıda davetli katıldı.