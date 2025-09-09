Bakan Göktaş: Kadınlar yenilikçi fikirleriyle iş hayatının çehresini değiştiriyor

Temaslarda bulunmak amacıyla Mardin'e gelen Bakan Göktaş, bir otelde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Programı"na katıldı.

Bakan Göktaş, programda yaptığı konuşmada, Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biri olan Mardin'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Farklı illerden gelen kadınlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Göktaş, "Sizlerin yolculuğu, umutla yoğrulan emeğin, üretimle birleşen hayallerin ve dayanışmanın nasıl büyük başarılara dönüşeceğinin hikayesidir. Her birinize büyük bir azim ve cesaretle başlattığınız bu yolculukta başarılar diliyorum." diye konuştu.

"KADINLAR YENİLİKÇİ FİKİRLERİYLE İŞ HAYATININ ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

Halkbank'a kadınların üretim ve girişim gücüne sunduğu destekten dolayı teşekkür eden Göktaş, Mardin'de ekonominin en dinamik ve ilham verici güçlerinden birine tanıklık ettiklerini belirtti.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Sizce 21'inci yüzyılın yükselen değeri nedir? Teknoloji mi, yapay zeka mı, sürdürülebilirlik mi? Elbette bunların payı büyük ancak belki de hepsinden daha sessiz ama derinden ilerleyen bir güç var. O da kadın girişimciliği. Bugün dünyanın dört bir yanında kadınlar yenilikçi fikirleriyle iş hayatının çehresini değiştiriyor. Her geçen gün daha da yükselen kadın girişimciliğiyle daha fazla kadın kendi işini kurarak ekonomiye ve topluma yeni değerler katıyor. Özgün projeler, yaratıcı çözümler ve dönüştürücü fikirleriyle sadece kendi ülkelerinde değil uluslararası platformlarda da başarılarıyla ön plana çıkıyor."

Kadınların girişimcilik alanındaki yükselişinin sadece ekonomik bir hareket değil aynı zamanda toplumsal dönüşümün de önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Göktaş, araştırmalarda kadınların kurduğu işletmelerin, elde ettikleri gelirleri daha geniş bir sosyal faydaya dönüştürme eğiliminde olduğunun ortaya çıktığını bildirdi.

Kadınların başarı öyküleriyle başka kadınlara ve gençlere de yol açtığını, onlara cesaret verdiğini dile getiren Göktaş, "Bugün aramızda bulunan siz kıymetli girişimciler ve kooperatif temsilcimizin yaptığı gibi. Sizler, pek çok kadın ve gencimize umut ve ilham kaynağısınız. Sizlerin ortaya koyduğu başarılar, kararlılık, emek ve doğru desteklerle her kadının büyük hedeflere ulaşabileceğini en güçlü şekilde kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciliğin önünü açacak her türlü desteği sunmayı en önemli görevlerinden biri olarak gördüklerine işaret eden Göktaş, Halkbank Üreten Kadınlar Projesi'nin de sunulan desteğin en güzel örneklerinden biri olduğunu anlattı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen bu buluşmaların, paylaşılan deneyimlerin kadınlar arasında dayanışmayı ve işbirliğini güçlendireceğine inandığını belirten Göktaş, kadınların kendilerine sunulan finansmana erişim, eğitim programları, mentörlük, pazarlama gibi desteklerle işlerini büyüttüğünü, markalarını güçlendirdiğini bildirdi.

Bakanlık olarak kadınların potansiyellerini ortaya çıkaracak politikalarla onların daha güçlü ve etkin olmaları için çalıştıklarını ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

"2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız bu potansiyeli ortaya çıkaracak somut adımları içeriyor. Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu, kadınların geleceğini şekillendirecek politikaların güçlü bir koordinasyonla hayata geçirmesine öncülük ediyor. Vali başkanlığındaki ilk koordinasyon kurullarında ise kadın politikalarımızın yerelde daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Bu çerçevede kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve karar alma mekanizmalarında daha etkin temsil edilmelerini sağlamak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor."

Kadın girişimciliği ve kadın kooperatiflerini güçlendiren çalışmalar yürüttüklerini bildiren Göktaş, eğitim, mentörlük ve pazarlama başta olmak üzere kadınlara kapsamlı destekler sunduklarını aktardı.

Bu desteklerle kadınların işlerini ve markalarını büyütmelerini, sürdürülebilir başarıya ulaşmalarını sağladıklarını ifade eden Göktaş, kadınlara ulusal ve uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştıracak imkanlar sunduklarını bildirdi.

OKURYAZARLIĞI GÜÇLENDİREN EĞİTİMLERLE BUGÜNE KADAR 1 MİLYONDAN FAZLA KADINA ULAŞILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında kadın girişimciliği desteklemeye devam ettiklerini anımsatan Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş Pozitif Programı kapsamında kadının iş gücüne katılımına destek oluyoruz. Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıklarımızla kadın kooperatifçiliğini destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak için eğitim, finansman ve danışmanlık destekleri sunuyoruz. Kadın girişimciliğini desteklemek için tüm çalışmalarımızı ve ilgili kurumların projelerini bir araya getirdiğimiz kadingirisimci.gov.tr platformunu kurduk. Bununla birlikte e-ticaretin kadınlar için düşük maliyetle geniş müşteri kitlesine ulaşma imkanı sunan güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz."

Hepsiburada ile başlattıkları işbirliğiyle girişimci kadınların e-ticaret becerilerini geliştirmelerine ve faaliyetlerini güçlendirmelerine destek olduklarını dile getiren Göktaş, Sermaye Piyasası Kurulu ile imzaladıkları işbirliği protokolü ile kadınlara finansal okuryazarlık konusunda 2018 yılından bugüne kadar rehberlik yaptıklarını, finansal okuryazarlığı güçlendiren eğitimlerle bugüne kadar 1 milyondan fazla kadına ulaştıklarını bildirdi.

Kadınları desteklemek amacıyla sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle işbirliklerini önemsediklerini kaydeden Göktaş, birlikte çalışmalar yürütmenin kadınların ekonomik hayata katılımını artırmada kritik rol oynadığını anlattı.

Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugünkü birlikteliğimiz vesilesiyle kadın girişimcilerimiz için başlatacağımız yeni bir projenin de müjdesini paylaşmak istiyorum. Yedi bölgede yapacağımız bu çalışmanın ilkini ekim ayında Afyonkarahisar'da gerçekleştireceğiz. Bu program kadınların iş dünyasında daha aktif, güçlü ve söz sahibi olmaları, sektörde daha görünür olmaları için tasarlandı. Programa katılan her girişimci kadın kendi alanında liderlik edecek bir yetkinliğe sahip olacak. Pazarlama, satış ve iletişim stratejisi, marka yönetimi, finansal okuryazarlık, teknoloji kullanımı başta olmak üzere geniş bir yelpazede eğitim ve atölye çalışmalarımız olacak. Böylece kadınların bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayacağız. Sadece ülkemiz için değil aynı zamanda uluslararası pazarlara açılmalarını sağlayacak, küresel ölçekte de rekabet etmelerini sağlayacağız. 2025 Aile Yılı'nda kadınların toplumda değişimin öncüsü olmaları için vizyonel politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Esasen bütün bu çalışmaların özünde tek bir hedef var. Kadınların potansiyellerini ortaya koyabilecekleri ve üreterek güçlenecekleri bir Türkiye inşa etmek çünkü bir kadının ekonomik olarak güçlenmesi ailesinden başlayarak toplumun genelinde yayılan ve hatta ülkelerin kalkınmasına tesir eden pozitif bir etki yaratır. Bu anlamda kadın girişimciliği, kadın güçlenmesi noktasında hayati bir öneme sahiptir. Bunun için kamu, özel sektör ve sivil toplum el ele veriyoruz. İşte Halbank'ın Üreten Kadınlar Projesini de bu ortak vizyonun bir parçası olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da vurguladığı gibi Türkiye'nin ekonomiden üretime, hak ve hürriyetlerden demokrasiye kadar elde ettiği eşsiz kazanımlarda kadınların çok büyük katkıları vardır."

Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda kadınların emeğinin her daim belirleyici olmaya devam edeceğine inandıklarını aktaran Göktaş, tüm imkanlarıyla kadınların yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da kadına duydukları saygı ve verdikleri değerin kendilerine ecdatlarından kalan önemli miraslardan biri olduğunu söyledi.

Kadınların güçlenmesinin toplumun refahını ve ilerlemesini doğrudan etkileyeceğini dile getiren Akkoyun, "Mardinli kadınlarımız huzur ortamının sağladığı güven, istikrar ve devletimizin sağladığı destekler ile Mezopotamya'nın kadim topraklarında güzel işlerin filizlenmesini sağlamaya devam etmektedirler. Ülkemizde ve ilimizde sağlanan güven ve huzur ortamı ile de yatırımların, kadın istihdamının ve refahın artması bizleri son derece mutlu etmektedir." diye konuştu.

YAŞLI VE ENGELLİ BAKIMEVİ KURMAK İSTEYEN GİRİŞİMCİLERE KREDİ İMKANI

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise ülkenin dört bir yanındaki kadınların hayallerine, projelerine ve umutlarına destek olduklarını belirtti.

Kadın girişimcilere finansman desteğinin yanı sıra bilgiye, deneyime ve işbirliği fırsatlarına erişim ile iş dünyasındaki görünürlüklerini arttırma imkanı da sağladıklarını bildiren Arslan, şöyle dedi:

"2021'de düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Buluşmaları bugüne kadar 21 farklı ilde gerçekleştirilen 25 buluşma ile ülke çapında geniş bir etki alanı oluşturmuş ve Türkiye'nin en kapsayıcı girişimci projelerinden biri haline gelmiştir. Bu yıl yeniden gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda Eskişehir, İzmir, Tekirdağ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kadın girişimcilerle bir araya geldik. Bu buluşmaların Mardin durağı programımıza ayrı bir anlam ve değer katmaktadır. Mardin'deki buluşmalarımızın ilk gününde ülkemizin dört bir yanından gelen kadın kooperatifleri ile kadınların üretime katıldığı değere tanık olduk. Bu deneyimler bizlere kadınların emek ve gayretiyle ortaya çıkan ürünlerin yalnızca bölgesel ekonomiye değil ülkemizin kalkınma hedeflerine de güçlü bir katkı sunduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır."

"Yaşlı ve engelli bakımevi kurmak isteyen, bu alanda yatırım yapmayı planlayan veya bu alanda faaliyeti olup işletme finansmanına ihtiyaç duyan tüm girişimciler için 50 milyon liraya kadar limitli kredi paketimizi hayata geçiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullanan Arslan, çocuk ve yaşlı bakımına dair çözümler geliştikçe kadınların üretime katılımının da güçleneceğini bildirdi.

Sektörde kadın kooperatifleri için kredi paketini ilk açıklayan banka olduklarını kaydeden Arslan, şunları aktardı:

"Kadın kooperatifleri destek limiti destek paketimizin üst kredi limiti de 500 bin liradan 1,5 milyon liraya bugün itibarıyla ulaştırdık. Hayırlı olsun. Üreten kadınlar buluşmaları kapsamında bugün burada bir araya gelişimimizin de kadınların emeğine ve girişimci ruhuna duyduğumuz güveni ifadesidir. Program boyunca yapılan saha ziyaretleri, verilen eğitimler ve gerçekleştirilen paylaşımlar yeni işbirliklerine ve başlangıçlara zemin hazırlamıştır."

Konuşmaların ardından sunumlar yapıldı.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ile girişimci kadınlar ile kadın kooperatif temsilcileri katıldı.