  Haberler
  • >
  Güncel
  • >
  Bakan Göktaş: Kadınların ekonomideki gücü kalkınmanın anahtarıdır
Güncel

Bakan Göktaş: Kadınların ekonomideki gücü kalkınmanın anahtarıdır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimcilerin üretimi çeşitlendiren, yenilik getiren ve istihdam oluşturan öncüler olduğunu belirterek, kadınların ekonomide daha görünür ve güçlü olmasını kalkınmanın temel unsuru olarak değerlendirdi.

IHA6 Kasım 2025 Perşembe 18:50 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Kadınların ekonomideki gücü kalkınmanın anahtarıdır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu 3. İl Kurulu Toplantısı'na katıldı. Ankara Sanayi Odası (ASO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Göktaş, kadın girişimcilerin sürdürülebilir kalkınmanın en güçlü halkası olduğunu belirtti. Bakan Göktaş, "Kadınların ekonomik hayata katılımı arttıkça verimlilik artar, yenilik artar, toplumsal refah yükselir. Çünkü kadın girişimciler istihdam oluşturan, üretimi çeşitlendiren, yenilik getiren ve sosyal sorumluluk bilincini ekonomiye taşıyan öncülerdir. Özellikle yerelde kalkınmanın güçlenmesinde kadın girişimcilerin payı yadsınamaz. Bu nedenle kadınların ekonomide daha görünür, daha güçlü, daha etkin olmasını bir kalkınma meselesi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"KADINLARIN GÜÇLÜ ROLLER ÜSTLENMELERİ HEDEFLERİMİZDEN BİRİDİR"

Kadınların toplumda güçlü roller üstlenmesini hedeflediklerini anlatan Göktaş, "Bakanlık olarak kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması ve girişimcilik ekosisteminde daha güçlü temsili için çalışmalar yürütüyoruz. Kadınların, dijital teknolojileri etkin kullanan, çevreye duyarlı, yenilikçi ve kapsayıcı iş modelleriyle güçlü roller üstlenmeleri hedeflerimizden biridir" ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilere ve kooperatiflere 'Proje Hazırlama Eğitimi' vererek kırsal kalkınma desteklerinden yararlanmalarını sağladıklarını aktaran Göktaş, "Bu kapsamda 3 bin 195 kadına ulaştık" dedi.

"KADINLARIN HAYATIN HER ALANINDA VAR OLMALARI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

2025 Aile Yılı'nın kadınların potansiyelini daha da etkin kılan çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, kadınların hayatın her alanında var olmaları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Programa ASO Başkanı Seyit Ardıç ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk de katıldı.

