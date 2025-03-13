Bakan Göktaş: Kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişimini sağlamak için kararlı adımlar atıyoruz

Göktaş, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) tarafından Türkevi'nde düzenlenen, "Kadınların Güçlendirilmesi için Eğitim Yolları: Aile ve Toplumun Rolü" konulu panelde, eğitimi bireysel başarının yanı sıra toplumsal dönüşümü güçlendiren en etkili araç olarak nitelendirdi.

Kadınların eğitime erişiminin sadece onların hayatında değil, ailelerini ve bütün toplumu etkileyen bir domino etkisi oluşturduğunu belirten Göktaş "Türkiye olarak taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerle eğitim politikaları geliştirmeyi, yasal düzenlemeler yapmayı ve kadın okuryazarlığını yüzde 100'e ulaştırmayı taahhüt ettik. 12. Kalkınma Planımız ve Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızda belirlediğimiz hedeflerle bu taahhüdü gerçekleştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Kadınları eğitimden ekonomiye, sağlıktan karar alma süreçlerine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Kadınların ve kız çocuklarının eğitimi konusundaki destekleyici liderliklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a şükranlarını dile getiren Göktaş, eğitimi sadece örgün eğitimle sınırlı görmediklerini de vurguladı.

Kadınların hızla değişen küresel dünyada nitelikli beceriler kazanmalarını sağlamak için güçlü adımlar attıklarını bildiren Göktaş, "Kadınların eğitime erişimi, aynı zamanda ekonomik bağımsızlıklarının da anahtarıdır. Nitelikli eğitim alan bir kadın hem kendi hayatını iyileştirir hem de ülkesini kalkındırır. Bu nedenle, eğitim politikalarımızı kadınların iş dünyasında yer almasını destekleyen mekanizmalar doğrultusunda geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığının bu konudaki çalışmalarından örnekler veren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadınlar ve kız çocukları için burs programlarının oluşturulması, kadınların mesleki eğitimlere yönlendirilmesi ve güvenli eğitim ortamlarının sağlanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bunu da ancak yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün işbirliğiyle gerçekleştirebiliriz. Türkiye olarak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, kadınların ve kız çocuklarının her seviyede eğitime erişimini sağlamak için kararlı adımlar atıyoruz. Bu alanda, yenilikçi ve kapsayıcı politikalar geliştirmeye devam ediyoruz. Kadınların mesleki gelişimlerini destekleyen programlar ve eğitim projelerini her daim teşvik ediyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, bir kadının eğitimi, sadece kendisinin değil, gelecek nesiller için de çok değerlidir. Daha güçlü bir toplum inşa etme yolunda kritik bir yatırımdır."

Sierra Leone Sosyal Refah Bakanı Melrose Kaminty'nin de katıldığı etkinlikte konuşan NEYAD Kurucu Başkanı Nilgün Diptaş da derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Dernek olarak 10 yılı geride bıraktıklarını ifade eden Diptaş, kadınları ve kız çocuklarını eğitim yoluyla güçlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Eğitimi sadece bir yol değil, kadınların güçlenmesi için bir temel olarak nitelendiren Diptaş, "Kız çocuklarının eğitimi toplumun gelişiminde kritik rol oynar. Eğitimli bir kız çocuğu geleceğin annesi, doktoru, mühendisi ve lideridir. Bir kız çocuğunun eğitimini desteklersek tüm toplumu desteklemiş oluruz." dedi.