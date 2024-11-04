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Bakan Göktaş, kanseri yenen çocuklarla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gördükleri tedavinin ardından kanser hastalığını yenen çocuklarla bir araya geldi.

IHA4 Kasım 2024 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, kanseri yenen çocuklarla bir araya geldi
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Göktaş, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yetkilileri ve kanser hastalığını yenen çocuklarla buluştu.

"KAHRAMANLIK HİKAYESİ YAZDINIZ"

Yakından ilgilendiği çocuklarla tek tek sohbet eden Göktaş, "Hepiniz birer kahramanlık hikayesi yazdınız" ifadesini kullandı. Göktaş, çocukların Lösemili Çocuklar Köyü'ne daveti üzerine ise ziyaret sözü verdi. Vakıf yetkilileri de bu önemli haftada kendilerini kabullerinden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür ederek çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda çocuklar, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yapılan turuncu karanfil rozetini Bakan Göktaş'a hediye etti.

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