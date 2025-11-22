Bakan Göktaş: Lübnan önemli ortaklarımızdan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Lübnan'ın bağımsızlığının 82. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 'Lübnan Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı. Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen resepsiyonda konuşan Göktaş, Lübnan'a barış, refah ve huzur dolu bir gelecek temenni ettiğini belirterek, Lübnan halkının bağımsızlığının 82. yıldönümünü kutladı. Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin, yüzyıllara uzanan derin tarihi ve kültürel bir geçmişe dayandığını aktaran Göktaş, "Bu yakınlık sayesinde iki ülke arasında daima samimi bir dostluk ve kardeşlik bağı mevcut oldu. Dostluğumuzun temelini oluşturan saygı, güven ve dayanışma, ilişkilerimizi her geçen yıl daha da güçlendirdi. Ekonomiden ticarete, insani yardımdan toplumsal projelere kadar birçok alanda kurduğumuz iş birlikleri, bölgemizin geleceğine katkı sunmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL POLİTİKALAR ALANINDA YENİ İŞ BİRLİKLERİ KURMAYA HAZIRIZ"

TİKA'nın Lübnan'da devam eden etkin çalışmalarının ve iş birliklerinin sahadaki en somut göstergelerinden biri olduğunu dile getiren Göktaş, "Geçtiğimiz yıl 1 milyar doları aşan ticaret hacmimizin ikili ekonomik potansiyeli tam yansıtmadığını biliyoruz. Bunu daha da artırmak için çabamızı ortak bir şekilde sürdüreceğiz. İkili ilişkilerimizin ticaret, enerji, kültür ve turizm alanları dahil pek çok alanda derinleşeceğine inancımız tamdır. Özellikle sosyal politikalar alanında yeni iş birlikleri kurmaya hazırız" şeklinde konuştu.

"BAĞIMSIZ VE EGEMEN BİR FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KURULMASI İÇİN GAYRETLERİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin konuşan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün dünyanın gözleri önünde Gazze'de büyük bir insanlık dramı, açık bir soykırım yaşandı. İsrail'in saldırılarında 70 binden fazla Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti. Bu vesileyle hepsi için bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Öte yandan ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik çabaların artması, bölgesel istikrara dair umutları güçlendirmektedir. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin davasına her koşulda sahip çıktık ve duruşumuzu kararlılıkla koruyacağız. Bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi bakımından Lübnan'ı önemli bir ortak olarak görüyoruz. Kalıcı barışın sağlanması, istikrarın korunması ve halkların huzur içinde yaşaması hepimizin özlemidir. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması için gayretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Programa Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Munir Anouti' katıldı. Açılış konuşmalarının ardından müzik dinletisi seyircilerle buluştu. Lübnan'ın ünlü sanatçılarından Ranin Chaar ve Abdul Karim Chaar konser verdi. Lübnan Büyükelçiliği tarafından Bakan Göktaş'a hediye takdim edildi.