Göktaş, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Ordu Girişimcilik Zirvesi 2025" kapsamındaki "Girişimcilik Ekosisteminin Gücü" başlıklı oturumda, Türkiye'nin en güçlü yatırımcılarını buluşturan zirvenin ülkenin geleceğine yön verecek adımların atılmasına vesile olacağına inandığını belirtti.

Hedeflerinin 81 ilde kadın kooperatifleri ve girişimcileri destekleyen projelerle kadınların ekonomiye katılımını sağlamak olduğunu ifade eden Göktaş, bu hedef doğrultusunda yerel imkanları özgün fikirlerle geliştirdiklerini, her geçen gün yeni bir başarı öyküsünün gerçekleşmesine vesile olduklarını anlattı.

Göktaş, girişimciliğin sadece iş kurmak ya da ürün geliştirmek olmadığını, bir hayali, bir fikri dünyayı değiştirebilecek bir güç haline getirmek olduğunu belirterek, "Bugün dünyada gördüğümüz birçok inovasyonun, çözümün ve değişimin arkasında bu cesaret yatıyor. Bu cesaret sadece bireylerin değil, toplumların da geleceklerini şekillendiriyor." dedi.

Girişimcinin sadece ekonomik kalkınmaya katkı sağlamadığını, yeni iş imkanları yaratarak toplumsal sorunlara çözüm ürettiğini ve geleceğe umut taşıdığını vurgulayan Göktaş, "Özellikle kadın girişimcilerimiz, toplumun dönüşümünün en güçlü temellerinden biridir. Kadınların iş dünyasında eşit şekilde yer aldığı bir toplumda sürdürülebilir kalkınma mümkün olur. Fakat bunun ötesinde kadın girişimciliği hayallere cesaret, zorluklara meydan okuma ve yeniliklere ilham olmak demektir." diye konuştu.

Göktaş, bugün dünya çapında değişimin öncüsü olan birçok girişimin ardında vizyoner kadınların olduğuna işaret ederek, "Bu kadınlar, 'Hayır, yapamazsın' denilen her yerde 'Evet, başarabilirim' diyenlerdir. Biz de Bakanlık olarak kadınların bu başarısını artırmak ve yolculuklarını kolaylaştırmak adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"KAMU VE ÖZEL SEKTÖRLE İŞ BİRLİKLERİ KURUYORUZ"

Kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 36,9'a, istihdam oranını ise yüzde 32,7'ye çıkardıklarına dikkati çeken Göktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Hedefimiz, 12. Kalkınma Planımızla 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmektir. Bu kapsamda Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızın 5 ana stratejisinden biri olan 'ekonomi' başlığı altında kadınları destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Kadınları güçlendirmek adına kamu ve özel sektörle iş birlikleri kuruyoruz. Yerel ürünlerin pazarlamasından inovatif projelerin hazırlanmasına kadar geniş bir alanda kadın emeğinin görünürlüğünü artıran çalışmalara imza atıyoruz. TÜBİTAK işbirliğinde, temiz teknoloji alanında öne çıkan kadın girişimcileri ödüllendirerek destek sağlıyoruz. 23 Ocak'ta da ödüllerini takdim edeceğiz. Bunun yanı sıra kadın girişimciler için eğitim, danışmanlık, araştırma, finans başta olmak üzere sunduğumuz tüm destekleri tek bir portalda birleştirdik."

Göktaş, bugüne kadar 1207 kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduklarını belirterek, "Kadın kooperatiflerini güçlendirmek için eğitim programlarımız ile 45 binin üzerinde kadına ulaştık. İş Pozitif Programı kapsamında kadın istihdamını artırmak ve kadınların çalışma hayatına aktif katılımını sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, "Hepsiburada" ile imzaladıkları protokolle, kadınların e-ticaret alanındaki faaliyetlerini artırmayı ve esnek çalışma imkanlarını genişletmeyi hedeflediklerini de kaydetti.

"MAHALLE TİPİ KREŞ MODELİ ÜZERİNDE YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmek amacıyla yeni çalışma modelleri geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu kapsamda UNICEF işbirliğiyle, Erken Çocukluk Döneminde Ev Temelli Bakım Hizmet Modeli'ni hayata geçiriyoruz. Bu model ile eğitimlerini tamamlamış, nitelikli çocuk bakıcılarının bir veya aynı anda en fazla 5 çocuğa kendi evlerinde veya ailenin evinde bakım hizmeti sunmalarını sağlayacağız. Bunun yanı sıra mahalle tipi kreş modeli üzerinde de yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlerimize, doğum yardımları ile çocuk sahibi olmak isteyen ailelere destek olacağız. 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye' diyerek, kadınların her alanda güçlenmesini destekleyen, aileyi merkeze alan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Dünya hızla değişiyor ve bu değişimde kadınların girişimcilik yoluyla oynadığı rol her geçen gün daha da önem kazanıyor."

Göktaş, kadınlara sunulan desteklerin herkes için daha güçlü bir yarın demek olduğunun altını çizerek, "Bu anlamda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere hepimiz için kadın girişimcileri desteklemek bir tercih değil, büyük ve önemli bir sorumluluktur. Onlara finansman sağlamak, eğitim imkanları sunmak, mentörlük yapmak ve en önemlisi onların sesini daha güçlü duyurmak zorundayız. Çeşitliliği artırmanın, yenilikçiliği teşvik etmenin ve ekonomik adaleti sağlamanın yolunun, kadınların iş dünyasında daha aktif rol almasıyla mümkün olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, kadın girişimcilere ise şöyle seslendi:

"Sizler sadece işinizi değil, umutlarınızı, hayallerinizi ve dünyayı değiştirme iradenizi de inşa ediyorsunuz. Her yeni girişiminizle, her yeni adımınızla, her hayata dokunduğunuzda bir değişim yaratıyorsunuz. Bugün buradan ayrıldığınızda hayallerinize ve hedeflerinize daha sıkı sarılın. Çünkü dünyayı değiştiren her büyük hareket küçük bir fikirle başlar. Ve o fikir, doğru ellerde yani sizlerin ellerinde bir devrime dönüşebilir. Bu yolda adım attığınız için hepinizi kutluyor ve başarılar diliyorum. Hep birlikte kadın girişimcilerimizi destekleyerek daha güçlü ve daha adil bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum."

Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı program, Bakan Göktaş'ın kadın girişimcilere plaket takdimi ile sona erdi.

Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Göktaş, daha sonra Ulubey ilçesindeki Ulubey Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışını gerçekleştirdi.