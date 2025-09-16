İSTANBUL 27°C / 17°C
Güncel

Bakan Göktaş: Muhtarlarımız sahadaki en güçlü yol arkadaşlarımız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muhtarların ailelerin ihtiyaçlarının hızlıca belirlenmesi ve en uygun hizmet modelinin sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

16 Eylül 2025 Salı 19:33
Bakan Göktaş: Muhtarlarımız sahadaki en güçlü yol arkadaşlarımız
ABONE OL

Bakan Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta muhtarlara bir araya gelerek Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:"

"Her bir haneyi yakından tanıyan muhtarlarımız, ailelerimizin ihtiyaçlarının hızlıca belirlenmesi ve vatandaşlarımıza en uygun hizmet modelinin sağlanması noktasında sahadaki en güçlü yol arkadaşlarımızdır. Yerelde kurduğumuz bu bağ sayesinde toplumsal dayanışmamızı büyütmeye ve kapsayıcılığımızı artırmaya devam edeceğiz. Kıymetli katılımları için muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

