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  • Bakan Göktaş müjdeyi paylaştı: 2 bin 392 engelli memur ataması daha yapılacak
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Bakan Göktaş müjdeyi paylaştı: 2 bin 392 engelli memur ataması daha yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz.' dedi.

AA17 Aralık 2023 Pazar 11:07 - Güncelleme:
Bakan Göktaş müjdeyi paylaştı: 2 bin 392 engelli memur ataması daha yapılacak
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Göktaş, Bakanlığının Genel Kurul'daki 2024 yılı bütçesi görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin kamuoyunda "engelli atamalarına ilişkin bir beklenti söz konusu" olduğunu belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Göktaş, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarına dikkati çekti.

Şubat ayında da engelli memur ataması yapıldığını hatırlatan Göktaş, "Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız." diye konuştu.

  • aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
  • bakan göktaş
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