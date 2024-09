Bakan Göktaş: Narin kızımız ve Sıla bebek ilgili dava süreçlerine müdahil olacağız

Göktaş, kentteki temasları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Toroslar Çocuk Evleri Sitesi Hizmet Binası'nın açılışına katıldı.

Burada konuşan Göktaş, Mersin'e kazandırdıkları iki yeni kurumun resmi açılışını hep birlikte gerçekleştirmek üzere bir arada olduklarını söyledi.

Bakanlık olarak, vatandaşların ihtiyaçlarına en hızlı ve en verimli şekilde yanıt vermek adına İl Müdürlüğünün yeni binasını hizmete sunduklarını, bunun yanı sıra çocukların huzur içinde büyüyebileceği, sevgi ve şefkatle donatılmış bir yuva olan Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Göktaş, "Hizmete aldığımız bu projeler, şehrimize, vatandaşlarımıza ve geleceğimize yaptığımız büyük bir yatırımın simgesidir. Sunacağı hizmetlerle hem vatandaşlarımıza hem çocuklarımıza destek olacak, yeni kurumlarımızın Mersin için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Göktaş, devletin çeşitli sebeplerle anne ve babasından ayrı düşen çocukların sığınacağı yegane güvenli liman olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız, 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Bu anlayıştan hareketle Bakanlık olarak temel önceliğimiz, çocuklarımıza güvende yaşayabilecekleri bir aile ortamı sunmaktır. Çocuklar, hepimizin umudu, geleceğimizin teminatıdır. Onlara sağlıklı ve mutlu bir hayat sunmak, en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlamda çocuk evleri sitemizle, çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunacak, onları hayata hazırlayacak bir ortam sunuyoruz. Büyük bir özenle koruduğumuz evlatlarımızın aile sıcaklığında büyümelerini sağlayarak her birini parlak bir geleceğe hazırlıyoruz."

- AÇILIŞI YAPILAN KURUMLAR



Göktaş, açılışı gerçekleştirilen çocuk evleri sitesiyle çocukların sosyal çevreden kopmadan büyümelerine imkan sağladıklarına dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"13-18 yaş arasında olan 50 çocuğumuza sıcak bir yuvanın kapısını aralıyoruz. Yaklaşık 9 bin metrekareye kurduğumuz bu güvenli alanda, çocuklarımız sosyalleşerek, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kaliteli zaman geçirebilecek. Bu kuruluşumuzun yanı sıra Mersin'de 25 çocuk evimizde 159 çocuğumuzu, 2 çocuk evi sitemizde de 113 çocuğumuzu himaye ediyoruz. Bunun yanı sıra 1 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde ise 30 çocuğumuzu ağırlamaya devam ediyoruz. 2012 yılından bugüne kadar Mersin'deki çocuk bakım kuruluşlarımıza yaklaşık 521,5 milyon lira ödenek ayırarak milletimizin geleceğine en güçlü yatırımı yaptığımıza inanıyoruz."

Bakanlık olarak insanı merkeze alan bir anlayışla şekillendirdikleri sosyal politikalarının yereldeki en önemli uygulayıcılarının her daim il müdürlükleri olduğunu ifade eden Göktaş, "Bugün bu anlamda resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz İl Müdürlüğümüz, sosyal politikalarımızın somutlaşmış bir halidir. Daha da güçlendirdiğimiz bir altyapıya sahip olan yeni il müdürlüğü binamızla siz kıymetli vatandaşlarımıza hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

- "EVDE BAKIM YARDIMI'NDAN 550 BİN VATANDAŞIMIZ FAYDALANIYOR"



Göktaş, Bakanlık olarak, Cumhuriyet tarihinin en güçlü sosyal politika uygulamalarıyla kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilere etkin hizmet modelleri sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Aile odaklı hizmetlerinden olan Evde Bakım Yardımları hakkında bilgi veren Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda eylül ayında toplam 4,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı vatandaşlarımızın hesaplarına bugün itibarıyla aktardık. Evde Bakım Yardımı kapsamında her bir hak sahibine aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıyoruz. Bugün halihazırda 550 bin vatandaşımız bu yardımdan yararlanıyor. Böylece evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlarımıza ve ailelerine ekonomik destek sağlamanın ötesinde aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz."

- "ÇOCUKLARIMIZI İNSANLIĞIN EN DEĞERLİ HAZİNESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"



Göktaş, engelli vatandaşların eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklara tam erişimleri için hak temelli bir bakış açısıyla politikalarını sürdürmeye devam ettiklerini, geliştirdikleri bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleriyle, toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

En büyük zenginlikleri olan çocukların geleceği için bütün imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Onların yaşama sevinci, neşesi, gözlerindeki ışık hiç solmasın istiyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesi için hayatlarının her aşamasında onların elinden tutmaya devam edeceğiz çünkü biz çocuklarımızı insanlığın en değerli hazinesi olarak görüyoruz. Bu noktada çocuklarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir duruma sessiz kalmayacağımızı özellikle belirtmek isterim. Son günlerde yaşanan ve asla kabul edemeyeceğimiz iki olayla ilgili de gerekli adımları attık, atacağız, atmaya da devam edeceğiz. Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin, hepimizin evladıdır. Bakanlık olarak, her iki olayla ilgili dava süreçlerine müdahil olacak ve suçluların en ağır cezayı almasının yakından takipçisi olacağız."

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da sosyal hizmet anlamında ilde akla gelebilecek tüm yatırımların yapıldığını anlattı.

Konuşmaların ardından dua edildi, Bakan Göktaş ve katılımcılar kurdele keserek kurumları hizmete açtı.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz, bakanlığa bağlı özel sporcular ve diğer ilgililer katıldı.