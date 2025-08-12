İSTANBUL 31°C / 23°C
Güncel

Bakan Göktaş nikah şahitliği yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karabük'te evlilik öncesi eğitim programına katılan bir çiftin nikâh töreninde şahitlik yaptı.

IHA12 Ağustos 2025 Salı 15:59 - Güncelleme:
Bakan Göktaş nikah şahitliği yaptı
Bir dizi ziyaretler kapsamında Karabük'e gelen Bakan Göktaş, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı makamında ziyaret ederek kentte yürütülen sosyal hizmet projeleri ve geleceğe yönelik iş birlikleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından yürüyerek Kemal Güneş Caddesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Göktaş, burada vatandaşlarla sohbet etti. İl başkanlığında teşkilat mensuplarıyla toplantı yapan Bakan Göktaş, Evlilik Kredisinden faydalanan Fatmanur Satuk ile Yasin Özdal çiftinin nikâh törenine katıldı.

Nikâh şahidi olan Göktaş, "Siz de iki gün boyunca evlilik öncesi eğitim programına katıldınız. Aynı zamanda belediyemizin de çok farklı katkıları oldu. Aile Yılı'nda çok güzel bir çiftimizin evlilik törenini, evlilik akdini hep birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve gurur duydum. İki gencimizi tekrar tebrik etmek istiyorum. Evlilik birlikte büyütülür, birlikte beslenir; tıpkı bir çiçek gibidir. Ve bu evliliğin de güzel yarınlara benzer olacağına yürekten inanıyorum. Bir kez daha 'Hayırlı, uğurlu olsun' demek istiyorum" diyerek genç çifte mutluluklar dileyip evlilik cüzdanını takdim etti.

