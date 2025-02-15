Bakan Göktaş: OECD ve üye ülkelerle iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Göktaş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "OECD Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Demografik dönüşüm ve sosyal politikalara dair değerlendirmelerini ve tecrübelerini, toplantıda katılımcı ülkelerle paylaştıklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, nüfusa yönelik güçlü politikalarımızı ve Aile Yılı kapsamında atacağımız adımları anlattık. Aileye sahip çıkmanın, insanlığa ve insanlığın geleceğine sahip çıkmak demek olduğunu vurguladık. Sosyal refahı artırmak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve sürdürülebilir çözümler üretmek adına, OECD ve üye ülkelerle iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."