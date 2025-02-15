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Bakan Göktaş: OECD ve üye ülkelerle iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Sosyal refahı artırmak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve sürdürülebilir çözümler üretmek adına, OECD ve üye ülkelerle iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadesini kullandı.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 18:24 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: OECD ve üye ülkelerle iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz
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Göktaş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "OECD Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Demografik dönüşüm ve sosyal politikalara dair değerlendirmelerini ve tecrübelerini, toplantıda katılımcı ülkelerle paylaştıklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, nüfusa yönelik güçlü politikalarımızı ve Aile Yılı kapsamında atacağımız adımları anlattık. Aileye sahip çıkmanın, insanlığa ve insanlığın geleceğine sahip çıkmak demek olduğunu vurguladık. Sosyal refahı artırmak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve sürdürülebilir çözümler üretmek adına, OECD ve üye ülkelerle iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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