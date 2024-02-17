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Kamuya 2 bin 392 engelli ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş pazartesi günü 2 bin 392 engelli personelin daha kamu kurumlarına yerleştirileceğini açıkladı.

DHA17 Şubat 2024 Cumartesi 13:57 - Güncelleme:
Kamuya 2 bin 392 engelli ataması yapılacak
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AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "19 Şubat Pazartesi 2 bin 392 engelli vatandaşımızı da kamu kurumlarına yerleştiriyoruz' dedi.

Göktaş ile İstanbul Valisi Davut Gül, 2023 LGS'de 500 tam puan alan liseli gençlerle buluştu. Burada konuşan Bakan Göktaş '"Bir müjde vermek isterim. 19 Şubat Pazartesi 2 bin 392 engelli vatandaşımızı da kamu kurumlarına yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımız son 21 yılda 12 kat artarak 8 bin 396'ya çıkarmış olacağız. Yaptığımız atamalar ve bakanlık olarak yürüttüğümüz hizmetler ile ülkemizde engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmasını hedefliyoruz. Engelli bireylerin toplumla kaynaşmasını kolaylaştıracak ve hayata daha aktif ve bağımsız olarak katılmasına destekleyecek bu atamaların hepimiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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