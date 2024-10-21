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Bakan Göktaş, 'Pekin+30 Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı' kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi

CENEVRE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Susanne Raab ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Fatmir Limani ile görüştü.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 16:49 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, 'Pekin+30 Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı' kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi
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Bakan Göktaş, Türkiye'yi temsilen katıldığı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki "Pekin+30 Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ilk olarak Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Raab ile bir araya gelen Göktaş, daha sonra Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Limani ile görüştü.

Görüşmelerde, aile ve kadınların güçlendirilmesi konuları başta olmak üzere ikili işbirliklerine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar da görüşmelerde yer aldı.

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