Bakan Göktaş, Rojin Kabaiş'in ailesini kabul etti: Süreci hassasiyetle takip ediyoruz

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kabaiş'in vefatının herkesi derinden yaraladığını belirtti.

Rojin'in ilk günden itibaren daima yanında oldukları babası Nizamettin Kabaiş ile Bakanlıkta bir araya gelerek acılarını paylaştıklarını aktaran Göktaş, sürece dair hassasiyet ve kararlılıklarını dile getirdiklerini bildirdi.



Soruşturmanın, tüm delil ve raporlar titizlikle incelenerek yargı makamlarının tam koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Bakan Göktaş, "Rojin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve metanet diliyorum. Bakanlık olarak süreci en yakından, hassasiyetle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.