Bakan Göktaş, Şehit Aybüke öğretmenin öğrencileri ve meslektaşlarıyla buluştu

Bakan Göktaş, bir dizi ziyaret için geldiği Batman'da anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.

8 yıl önce henüz 22 yaşındayken Batman Kozluk'taki hain terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencileri ve eski mesai arkadaşlarıyla buluşan Bakan Göktaş, şehit öğretmenin fedakarlığının asla unutulamayacağını ve aziz hatırasına her zaman sahip çıkacaklarını ifade etti.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI SİZLERLE İNŞA EDECEĞİZ"

Aybüke Öğretmen'in meslektaşlarıyla sohbet eden Bakan Göktaş, Türkiye'nin önemli bir sürecin içinde olduğuna dikkat çekerek, "Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle inşa edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde çocuklarımızın güvenle okuduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye'yi sizlerle beraber inşa edeceğiz. Terörün gölgesindeki bu süreci sizler yaşadınız. Kardeşleriniz yaşamasın istiyoruz. Hepinizin vatana ve millete hayırlı görevler yapmanızı diliyorum.

Bir zamanlar terörün gölgelediği yerlerde bugün özgüven ve başarıyla büyüyen gençler var. Her bir gencimiz hayallerine ulaşana, güvenli bir geleceğe kavuşana kadar Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerleyeceğiz.

Şehidimizi rahmetle anıyor, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Bakan Göktaş, buluşmada Aybüke Öğretmen'in babası Sadık Yalçın ve annesi Zehra Yalçın ile de görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Batman Kozluk'tan gelen öğretmenler Aybüke Öğretmen'in sesiyle hafızalarda kalan Mağusa Limanı türküsünü söylerken duygusal anlar yaşandı.