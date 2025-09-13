İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Göktaş, Şehit Aybüke öğretmenin öğrencileri ve meslektaşlarıyla buluştu
Güncel

Bakan Göktaş, Şehit Aybüke öğretmenin öğrencileri ve meslektaşlarıyla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman programında şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencileri ve meslektaşlarıyla bir araya geldi.

HABER MERKEZİ13 Eylül 2025 Cumartesi 12:23 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, Şehit Aybüke öğretmenin öğrencileri ve meslektaşlarıyla buluştu
ABONE OL

Bakan Göktaş, bir dizi ziyaret için geldiği Batman'da anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.

8 yıl önce henüz 22 yaşındayken Batman Kozluk'taki hain terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencileri ve eski mesai arkadaşlarıyla buluşan Bakan Göktaş, şehit öğretmenin fedakarlığının asla unutulamayacağını ve aziz hatırasına her zaman sahip çıkacaklarını ifade etti.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI SİZLERLE İNŞA EDECEĞİZ"

Aybüke Öğretmen'in meslektaşlarıyla sohbet eden Bakan Göktaş, Türkiye'nin önemli bir sürecin içinde olduğuna dikkat çekerek, "Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle inşa edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde çocuklarımızın güvenle okuduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye'yi sizlerle beraber inşa edeceğiz. Terörün gölgesindeki bu süreci sizler yaşadınız. Kardeşleriniz yaşamasın istiyoruz. Hepinizin vatana ve millete hayırlı görevler yapmanızı diliyorum.

Bir zamanlar terörün gölgelediği yerlerde bugün özgüven ve başarıyla büyüyen gençler var. Her bir gencimiz hayallerine ulaşana, güvenli bir geleceğe kavuşana kadar Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerleyeceğiz.

Şehidimizi rahmetle anıyor, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Bakan Göktaş, buluşmada Aybüke Öğretmen'in babası Sadık Yalçın ve annesi Zehra Yalçın ile de görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Batman Kozluk'tan gelen öğretmenler Aybüke Öğretmen'in sesiyle hafızalarda kalan Mağusa Limanı türküsünü söylerken duygusal anlar yaşandı.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • BATMAN
  • Şenay Aybüke Yalçın

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.