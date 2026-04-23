23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
  • Bakan Göktaş şehit ve gazi çocuklarını ağırladı
Güncel

Bakan Göktaş şehit ve gazi çocuklarını ağırladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 16:03 - Güncelleme:
Bakan Göktaş şehit ve gazi çocuklarını ağırladı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazi çocukları ile çocuk hakları komite üyeleri ve bakanlık hizmet modellerinden yararlanan ailelerin çocuklarını bakanlıkta ağırladı.

Çocuklarla tanışarak bayramlarını kutlayan Göktaş, "Bugün sizin gününüz. Her şey gönlünüzce olsun. Bizler sizler için çalışıyoruz. Yarın bu koltukların her birinde sizler olacaksınız. Yarın bu ülkenin bakanı, milletvekilleri, profesörleri, mühendisleri, astronotları sizin aranızdan çıkacak." ifadelerini kullandı.

Göktaş, çocuklarla yakından ilgilenerek, onlarla uzun süre sohbet etti. Çocuklar da 23 Nisan'ın anlam ve önemine yönelik hazırladıkları şiirleri Bakan Göktaş'a okudu.

Çocukların dijital dünya ve sosyal medya düzenlemelerine ilişkin merak ettiği soruları da yanıtlayan Göktaş, güvenli internet kullanımının önemini anlattı.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • şehit çocukları
  • 23 Nisan etkinliği

ÖNERİLEN VİDEO

Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye operasyon! İran: Kontrolü ele geçirdik

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
