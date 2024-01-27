Bakan Göktaş şehit yakınları, gaziler ve onların aileleriyle bir araya geldi

Göktaş, İstanbul'daki programı kapsamında ilk olarak 15 Temmuz Derneğini ziyaret etti. Derneğe gelişinde 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve dernek yönetimi tarafından karşılanan Göktaş, şehit yakınları, gaziler ve onların aileleriyle bir araya geldi.

Vatan ve bayrak uğruna gösterilen kahramanlıkların asla unutulmayacağını vurgulayan Göktaş, gösterilen kahramanlık ve fedakarlıkların gelecek nesillere aktarılması için gerekenin yapılacağını belirtti.

Şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla hep bir arada olduklarını dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"15 Temmuz, hain planlara karşı ezan ve bayrak için savaşan milletimizin kazandığı bir zaferdir. Şehitlerimizin bıraktığı mirası korumak ve gazilerimizi desteklemek, milletimizin huzur, birlik ve beraberliği için durmaksızın çalışmak bizim görevimizdir. Şehit ve gazilerimizin vatanı için yaptıkları fedakarlıklar karşısında yapabileceklerimiz asla yeterli olmayacaktır. İman ve vatan sevgisiyle dolu bu millet için çalışmaya ve şehit yakınları ile gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Dernek Başkanı Turunç da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Bakan Göktaş'a yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti. Göktaş, daha sonra şehit ve gazi yakınlarının taleplerini dinledi.

Göktaş, sonrasında Darülaceze'nin Okmeydanı Yerleşkesi'ne geçerek Darülaceze İdare Meclisi Toplantısı'na başkanlık etti.

ANNE OLMAYA HAZIRLANAN AZRA AKIN'A YAKIN İLGİ

Öte yandan Bakan Göktaş, Darülaceze'deki toplantı öncesinde Darülaceze İdare Meclisi üyesi Azra Akın'a yakın ilgi gösterdi.

Bu sene ikinci defa anne olmaya hazırlanan Akın ile sohbet eden Göktaş, Akın'dan hamilelik sürecine ilişkin bilgi aldı. Göktaş, bakanlık olarak annelere yönelik yeni projeleri de hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirtti.

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "2024'te 4 kişilik bir aileyiz" ifadesiyle hamile olduğunu duyurmuştu.