Bakan Göktaş: Şehitlerimizin emanetlerini korumak hepimizin borcudur

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir otelde şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, tüm şehitler için dua edildi.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, bugün, vatan uğruna canlarını feda eden, karla kaplı dağlarda tarihin en çetin mücadelelerinden birini vererek şehadete yürüyen Sarıkamış şehitlerini anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bu toprakların bağrında yatan kahramanların milletin onuru ve bağımsızlık ruhunun ölümsüz temsilcileri olduğunu vurgulayan Göktaş, "Sarıkamış; soğuk kış gecelerinde bir milletin vatan sevgisini ölümsüz kılan kahramanlık destanı, karların altında saklı kalan yiğitlerin hala yüreğimizde yankılanan sesi. 1914 yılının o zorlu günlerinde binlerce vatan evladı, karla kaplı dağların amansız soğuğuna ve tüm imkansızlıklara rağmen yüreklerinde taşıdıkları vatan aşkıyla ilerlediler. Gözlerini kırpmadan, geri dönmeyi hiç düşünmeden, her adımda aziz milletimizin istiklal umudunu yücelterek mukaddes yürüyüşe çıktılar. Bu kahramanlar bize sadece bir zafer değil, aynı zamanda birlik, fedakarlık ve iman dolu bir ruhun destanını bıraktılar. Onlar 'vatan' dediğimiz kutsal kelimeyi sonsuza dek yücelttiler." dedi.

- "ŞEHİTLERİMİZİN VE GAZİLERİMİZİN BİZLERE BIRAKTIĞI EMANETLERİ KORUMAK HEPİMİZİN BORCUDUR"

Göktaş, o gün bu topraklara düşen bedenlerin, bugün milletin varoluş mücadelesinin ebedi nişanesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Sarıkamış'tan Çanakkale'ye, Kızılırmak'tan Fırat'a, Toroslar'dan Kafkaslar'a kadar bu mukaddes vatanın her karış toprağı, nesiller boyu hatırlanacak ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olacak destansı fedakarlıkların şahitliğini yapmaktadır. Bugün, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Bu anlamlı günde, tarihimizin bu önemli sayfasını bir kez daha hatırlarken, üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere bıraktığı emanetleri korumak, yaşatmak ve evlatlarımıza aktarmak hepimizin borcudur."

Şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının huzurlu yaşam sürmeleri için destek olmanın öncelikli görevlerinden birisi olduğunu anlatan Göktaş, yaptıkları çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:



"Büyük Türkiye ailemizin değerli üyeleri olan sizler için tüm imkanlarımızı seferber ediyor, var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal desteklere kadar pek çok alanda projeler yürütüyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz atamalarla 50 bin 630 şehit yakınımızın, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın kamuda istihdam edilmelerini sağladık. Terör mağduru sivil vatandaşlara, şehit anne babalarına şartsız aylık bağlanmasını sağladık. Ayrıca AJET ile işbirliği yaparak hava yolu ulaşımından yüzde 50 indirimli seyahat imkanı sağladık.



Sağlık Bakanlığı ile birlikte Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde şehit yakınlarımızın öncelikli randevu almaları için yeni çalışma yürütüyoruz. Seyahat kartlarıyla 12 bini bu yıl olmak üzere toplam 241 bin 793 kişinin ulaşımdan ücretsiz yararlanmalarını sağladık. 2024 yılı kasım sonu itibarıyla ev ve iş yerlerine 76 bin 781 ziyaret gerçekleştirdik. Bugüne kadar yaptığımız 715 bin 486 ziyaretle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olmaya gayret ettik. 81 ilimizde gerçekleştirdiğimiz 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile evlatlarımızın şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya gelmelerini sağlıyoruz."

- "DAHA GÜÇLÜ GELECEĞİ İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Göktaş, milletin bu ruhu nesilden nesle aktaracağını dile getirerek, Sarıkamış'ı "bilinç ve diriliş vesilesi" görmenin görevleri olduğunu söyledi.



Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar bu topraklar için can veren tüm yiğitlere minnet borçlu olduklarını anlatan Göktaş, "Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatan, bizlere sadece bir coğrafya değil, çalışan, üreten ve gelecek nesilleri barış ve adalet çatısı altında yaşatmayı görev bilen bir şuur bırakmıştır. Onların kısa ömrü bizlere özgür gelecek, şanlı tarih ve onurlu mücadele hikayesi armağan etti. Bu mirası koruyarak, daha güçlü geleceği inşa etmek için çalışmalarımızı büyük kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.



"Şehitlerimizin fedakarlıklarını her daim hafızalarda diri tutarak, onların emanetlerine sahip çıkarak, ilimle, irfanla ve değerlerle donattığımız bir Türkiye'yi gelecek nesillere bırakacağız." diyen Göktaş, "Sarıkamış'ın kutlu topraklarında sonsuzluğa ulaşan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun, ne mutlu bizlere ki, böylesi bir milletin evlatlarıyız, ne mutlu bizlere ki, şehitlerimizin bize armağan ettiği bu vatanı, daha da ileriye taşıma sorumluluğuna sahibiz." ifadelerini kullandı.



Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars Valisi Ziya Polat, il protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı.