Bakan Göktaş, SOBE'yi ziyaret etti

Göktaş, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da, SOBE'de eğitimini tamamlayan çocukların "kep atma" heyecanına ortak oldu.

Burada öğrencilerin gösterilerini izleyen Göktaş, merkezde yapılan çalışmaları çok önemsediklerini söyledi.

Göktaş, öğrencilerin ailelerine de teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Şükür ki çocuklarımız mezun oldular. Bugün o mutluluğa hep beraber şahit olduk. Dünyada eşi benzeri bulunmayan bir mekan. Dünyada çok yer gezdim, seyahat ettim, yurt dışında görev yapmış biri olarak da ifade edeyim böyle bir ortam dünyanın hiçbir yerinde yok. Gönlü geniş tüm Konyalı hayırseverlere, belediye başkanlarına ve bu projenin arkasında olan vizyon sahibi herkese teşekkür ediyorum. Hakikaten gönülden geçtiği gibi, işlerinden geldiği gibi bütün gönüllerini vererek bu çocuklarımıza emek veriyorlar. Bu projenin inşallah tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Bir Konyalı olarak ayrıca daha da gurur duydum."