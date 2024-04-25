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Bakanlık 23 Nisan'da tekme atılan çocuğa psikososyal destek verileceğini bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Malatya'da 23 Nisan kutlamasında bir dron operatörünün tekme attığı çocuğa ve ailesine psikososyal destek vereceği, ailenin şikayeti üzerine açılan davaya müdahil olacağı bildirildi.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 20:04 - Güncelleme:
Bakanlık 23 Nisan'da tekme atılan çocuğa psikososyal destek verileceğini bildirdi
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Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Bakanlık ekipleri harekete geçti.

Tekme atılan çocukla birlikte olaya şahit olan ablasının yanı sıra anneye de Bakanlık tarafından psikososyal destek verileceği belirtildi.

Ailenin şikayeti üzerine açılan davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da müdahil olacağı bildirildi.

Malatya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen M.H, elindeki balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisi T.Ş'ye tekme atmıştı. T.Ş'nin ailesinin şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan M.H, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

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