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Bakan Göktaş talimat verdi! Bakanlıktan Batman'daki takipsizlik kararına itiraz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batman'da 8 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararına itiraz etti. Bakanlığın, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla karara itiraz ettiği bildirildi.

DHA15 Ekim 2024 Salı 16:30 - Güncelleme:
Bakan Göktaş talimat verdi! Bakanlıktan Batman'daki takipsizlik kararına itiraz
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Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 Ocak'ta bir kız çocuğu, ailesi tarafından evlerinin önünde iple asılı halde bulundu. İsmi açıklanmayan kız çocuğu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sosyal medyada kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve iple asılarak boğulmaya çalışıldığı iddiaları sonrası Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Çocuğun hastanedeki tedavisi sona ererken, cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada somut delil olmadığı gerekçesi ile takipsizlik kararı alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla karara itiraz etti. Bakanlığın itirazı sonrası soruşturmanın yeniden başlatıldığı, bakanlığın konuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

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