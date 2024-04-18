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Bakan Göktaş: Tanzanya ile ortak çalışmalar yürütmeye açığız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tanzanya ile kadın ve çocukların geleceği için yeni işbirlikleri geliştirmeye ve ortak çalışmalar yürütmeye hazır olduklarını belirtti.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 14:13 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Tanzanya ile ortak çalışmalar yürütmeye açığız
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Göktaş, Ankara Üniversitesi'nde, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan için düzenlenen fahri doktora töreninde, Tanzanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanının, Ankara ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden Ankara Üniversitesi'nde gerçekleştirilen anlamlı tören için üniversite yönetimine teşekkürlerini ileten Göktaş, "Bugün iktisat alanında fahri doktora unvanını sunacak Siyasal Bilgiler Fakültesi, Osmanlı'dan bugüne bu ülkenin ve gençlerinin geleceğinde rol almış önemli bir fakültedir. Namı diğer Mektebi Mülkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetici kadrolarında ağırlığı olan, kaymakam, vali, diplomat ve siyasetçi yetiştiren bir okuldur. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanına tevdi edilecek fahri doktora unvanı çok kıymetlidir." diye konuştu.

Tanzanya'nın, Cumhurbaşkanı Hassan'ın yönetiminde 2021'den bugüne her alanda önemli çalışmalara imza attığına dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir kalkınmadan temiz enerjiye, turizmden tarımsal dönüşüme, eğitimden diplomasiye her alandaki güçlü liderliğini Tanzanya'nın artan refahında görmek mümkündür. Özellikle eğitim alanında, kız çocuklarının okula devamlılığı için gösterilen gayret, kadın-erkek eşitliğini sağlamak için ortaya koyulan büyük emek bizim için çok değerlidir. Bu anlamda Tanzanya ile kadın ve çocukların geleceği için yeni işbirlikleri geliştirmeye ve ortak çalışmalar yürütmeye açık olduğumuzu ayrıca belirtmek isterim. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin gelişmesi, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için sağladığı değerli katkılarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanına şükranlarımı arz ediyorum."

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