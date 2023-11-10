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  • Bakan Göktaş tarih verdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 12 Kasım'da açılacak
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Bakan Göktaş tarih verdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 12 Kasım'da açılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak vizyoner bir proje olan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Kasım'da açılacağını bildirdi.

AA10 Kasım 2023 Cuma 10:47 - Güncelleme:
Bakan Göktaş tarih verdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 12 Kasım'da açılacak
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Göktaş, Mayıs 2022'de İstanbul Arnavutköy Yassıören'de temeli atılan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların ve koruma altındaki çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Göktaş, Darülaceze'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlattı.

Göktaş, "1895'ten beri ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Darülaceze'nin misyonunu koruyarak gerçekleştirdiğimiz Sosyal Yaşam Şehri Projemiz, kurumun tarihi ve sosyal mirasının gelecek nesillere taşınmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"23 BLOK, YAKLAŞIK 1000 YATAK KAPASİTELİ"

Projenin 150 bin metrekare alan üzerine, yatay mimari prensibiyle zemin artı 3 kattan oluşacak şekilde tasarlandığını bildiren Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Sağlıklı, yatağa bağlı, Alzheimer ve demanslı, bağışçı sakinler ile koruma altında olan çocuklara yönelik birimleri içeren 11 bloktan oluşuyor. Tamamı 23 blok, yaklaşık 1000 yatak kapasiteli tesisten oluşan komplekste odalar tek, 2, 3 ve 4 kişilik olacak şekilde tasarlandı. Tesiste sağlık kontrollerinin yapılacağı poliklinik, çocuk yuvası, rehabilitasyon ve sosyal merkez, iş atölyeleri ile cami, kilise ve havra olmak üzere ibadet yapıları da yer alıyor. Rehabilitasyon-sosyal merkez içerisinde fitness, fizik tedavi ve hamamın yer aldığı tesiste, peyzaj alanında yürüyüş yolları, farklı oturma grupları, bisiklet yolları, göletler, hobi bahçeleri düzenlendi. Yerleşke içerisindeki ulaşım ise elektrikli araçlarla sağlanacak."

Darülaceze'nin sosyal hizmet anlamında sadece Türkiye için değil tüm dünya için çok değerli bir model olduğunu belirten Göktaş, Darülaceze'nin kıymetli bir miras, yeni Sosyal Yaşam Şehri'nin de aynı şekilde özgün, geçmişle bağını koparmayan, günümüzün imkanlarını azami şekilde kullanan bir model olduğunu belirtti.

Göktaş, "Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak vizyoner bir proje olan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehrimizin açılışını, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 12 Kasım'da gerçekleştireceğiz. Dünyada örneği olmayan projemiz ile din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, kimsesiz yavrularımıza el uzatacağız." değerlendirmesini yaptı.

  • Darülaceze açılışı etkinlikleri
  • Sosyal Yaşam Şehri
  • Cumhurbaşkanı katılımı

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