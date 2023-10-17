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Bakan Göktaş tartışmalara son noktayı koydu: 65 yaş üzeri yaşlılar ile engelli vatandaşlarımıza destek olacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşların ayın sadece belirli günlerinde ücretsiz taşınacağına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

IHA17 Ekim 2023 Salı 09:55 - Güncelleme:
Bakan Göktaş tartışmalara son noktayı koydu: 65 yaş üzeri yaşlılar ile engelli vatandaşlarımıza destek olacağız
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gelir desteği ödemesinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de kapsama alınmasına ilişkin yönetmelik değişikliği çalışmalarında son aşamaya geldik" dedi.

Bakan Göktaş, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşların ayın sadece belirli günlerinde ücretsiz taşınacağına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği arasında ücretsiz seyahat kapsamında ödenen gelir desteğine ilişkin görüşmelerin devam ettiğine dikkati çeken Bakan Göktaş, "Gelir desteği ödemesinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de kapsama alınmasına ilişkin yönetmelik değişikliği çalışmalarında son aşamaya geldik. Son dönemlerdeki tartışmalarla birlikte esnafımızın mağduriyetini de göz önüne alarak gelir desteğinin iyileştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl bir artış yapılması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin ilgili kanun çerçevesinde düzenlenerek 2015 yılından beri sürdüğünü belirterek, ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararının kanuna aykırı olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak 2023 yılında yaptıkları iki artışla destek ödemelerinin yüzde 100 artırıldığını hatırlatan Göktaş, "Son dönemlerdeki tartışmalarla birlikte esnafımızın mağduriyetini de göz önüne alarak gelir desteğinin iyileştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl bir artış yapılması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği arasında ücretsiz seyahat kapsamında ödenen gelir desteğine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini aktaran Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde engelli ve yaşlı vatandaşlarımız başta olmak üzere her bireyin eşit, tam ve ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla iş birliğine açık ve duyarlı bir yaklaşım sergileyerek ciddi bir yol kat ettik. Geldiğimiz noktada, fiilen ücretsiz yolcu taşımasına rağmen ruhsatında ayakta yolcu taşıma izni olmaması nedeniyle gelir desteği ödemesinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de kapsama alınmasına ilişkin yönetmelik değişikliği çalışmalarında son aşamaya geldik. Gelir desteğinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de destekten yararlanacak olması esnafımızı rahatlatacak adil bir uygulama olacak. 65 yaş ve üzeri yaşlılarımız ile engelli vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınması uygulamasına destek olmaya devam edeceğiz."

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