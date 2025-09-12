Bakan Göktaş: Terörsüz bir Türkiye'ye doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Bakan Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililerle bir araya gelen Göktaş ve Ercan daha sonra Valiliğe geçti, Vali Ekrem Canalp ile görüştü.

Batman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan'ın ilk günden bu yana enerjisiyle teşkilatının yanında olduğunu söyledi.

"Bütün ekibi ile bu enerjiyi tabandan tavana kadar taşıyacağına yürekten inanıyorum. Ben başkanımız başta olmak üzere bütün ekibine, bütün mensuplarımıza teşekkür ediyorum." diyen Göktaş, teşkilatın bugünlere gelmesinde herkesin büyük emekleri olduğunu belirtti.

"Eser ve hizmet siyaseti" diyerek yola çıktıklarını ifade eden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda ülkenin dört bir yanının en güçlü teknoloji ile donatıldığını ifade etti.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemden bu yana çok önemli bir politikayı hayata geçirdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engellilerin elinden tuttu, vatandaşının yanında oldu, kamu kurumlarını vatandaşıyla barıştırdı, bütün kapılar tek tek vatandaşımızın önünde açıldı. Öyle bir liderin yolunda yürüdüğümüz için hepimiz gerçekten çok şanslıyız. Ama bizim en büyük şansımız sizler gibi yol ve dava arkadaşlarımızın olmasıdır. İlk günkü aşkla ve aynı heyecanla kapı kapı dolaşan, gece gündüz demeden bu davaya gönül veren her birinizden Allah razı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "evde bakım hizmeti" gibi çok değerli yenilikleri hayata geçirdiğini belirten Göktaş, vatandaşa hizmete yönelik çok önemli ve dünyaya örnek olacak sosyal politikaların hayata geçirildiğini söyledi.

"AİLE BİZİM EN GÜÇLÜ YANIMIZ"

Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde bu yılın "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, Batman'ın bu konuda fark yaratan illerden olduğunu vurguladı.

Göktaş, her daim çocukların, kadınların ve ailelerin yanında politikalar hayata geçirdiklerini aktararak, devletin doğan her bir çocuğun yanında olduğunu kaydetti.

Ocak ayından bu yana Batman'da 5 bin 689 çocuğa toplamda 55,7 milyon lira kaynak aktardıklarını anlatan Göktaş, bu desteklerin süreceğini belirtti.

"Aile bizim en güçlü yanımız. Aile ile güçlü oluyoruz. Tüm Türkiye'de ilk çocuğu olan aileye 5 bin liralık tek seferlik yardım yapıyoruz. İkinci çocuğu olan her aileye 1500 liralık destek sunuyoruz. Üçüncü ve sonraki doğan her bir çocuğa 5000 liralık destek sağlıyoruz. Bununla beraber gençlerimizin de yanındayız. Evlenmek isteyen her bir gencimizin yanındayız." diyen Göktaş, bu yolculukta onların yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Türkiye'nin yer altı zenginlikleriyle gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarını dile getiren Göktaş, bu konuda Şırnak'ta çıkarılan petrol ile gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda bu yıl tüm Türkiye'de "Aile ve Gençlik Fonu"nu yaygınlaştırdıklarını anlatan Göktaş, bunu yaparken de milletvekillerinden çok büyük destek aldıklarını vurguladı.

Göktaş, bu yıl Batman'da yaklaşık 900 genç çifte 150 bin liralık destek sağladıklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı'nın verdiği müjde ile bu desteği 18-25 yaş arası evlenen çiftler için 250 bin liraya, 26-29 yaş arası çiftler için de 200 bin liraya çıkardıklarını söyledi.

"Sizler olmasaydınız bu politikaları gerçekleştiremezdik. Çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin, ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanındayız. İşte AK Parti böyle bir parti, AK Parti böyle bir dava. Sizler bu davaya azimle, cesaretle yaklaşıyorsunuz. Sizlerin bu gücüyle birlikte bu davamız her geçen gün daha da büyüyor. Bu kutlu davaya verdiğiniz destek, güç için çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanan Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecine değindi.

"TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE'YE DOĞRU GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Göktaş, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde başlatılan bu süreç tarihi bir adım. Dünyada eşi benzerine az rastlanan adımlardan. Cesaretle bu adımı attık. Bu topraklar terörden çok çekti. Aybüke öğretmenimizi bu topraklarda şehit verdik. Artık hiçbir annenin gözyaşı akmasın. Hiçbir evladımız tabut başında ağlamasın. Hiçbir anne şehidinin arkasından gözyaşı dökmesin diye bu güçlü adımla beraber inşallah terörsüz bir Türkiye'ye doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize el birliğiyle devam etmeyi sürdüreceğiz."

Göktaş, Gazze'ye doğru İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na değinerek, "Buradan Sumud Filosu'na, Gazze'ye de selam olsun." dedi.

"SİZLERİN BU EMEKLERİ, AKITTIĞINIZ TER OLMASAYDI BU BAŞARILAR BELKİ DE ELDE EDİLEMEZDİ"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce belediye başkanı olarak çıktığı yolda Türkiye'ye sosyal belediyecilik anlayışını kazandırdığını ifade etti.

Türkiye'de bu süreçte devrim niteliğinde projeler ve hizmetler hayata geçirildiğini belirten Ercan, "Bu ülkedeki sosyal devlet anlayışı dünyanın başka hiçbir yerinde yoktur. Sayın Bakanımız sosyal devlet anlayışında uluslararası tecrübeye sahip. Bunların hepsi sizlerin atmış olduğu adımlar, vermiş olduğunuz emekler sayesinde." diye konuştu.

Ercan, "Bugün ülkemizin her yanında 'Terörsüz Türkiye'den bahsediyorsak, kadınlarımız, çocuklarımız, evlatlarımız rahat bir şekilde gece yarılarına kadar sokaklarda dolaşabiliyorsa bu AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sayesindedir. Sizlerin bu emekleri, akıttığınız ter olmasaydı bu başarılar belki de elde edilemezdi." ifadesini kullandı.

Programda, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Başkanı Hüseyin Şansi, İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy da birer konuşma yaptı.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve partililer katıldı.

