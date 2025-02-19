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Bakan Göktaş, TOBB ve TİSK başkanlarını kabul etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyetlerle bir araya geldi.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 18:06 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, TOBB ve TİSK başkanlarını kabul etti
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Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aile Yılı kapsamında, ortak projeler geliştirerek işbirliği yapabilecekleri paydaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Akkol ve beraberlerindeki heyetle bir araya gelerek aile dostu çalışma hayatı, sosyal haklar ve iş-aile dengesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Çalışanların refahını artırırken aileyi güçlendirecek politikalar üretmeyi sürdüreceğiz. Ortak akılla hayata geçireceğimiz çözümler, iş dünyasında daha dengeli ve kapsayıcı bir yapının oluşmasına katkı sağlayacaktır."

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
  • TOBB

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