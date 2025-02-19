Bakan Göktaş, TOBB ve TİSK başkanlarını kabul etti

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aile Yılı kapsamında, ortak projeler geliştirerek işbirliği yapabilecekleri paydaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Akkol ve beraberlerindeki heyetle bir araya gelerek aile dostu çalışma hayatı, sosyal haklar ve iş-aile dengesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Çalışanların refahını artırırken aileyi güçlendirecek politikalar üretmeyi sürdüreceğiz. Ortak akılla hayata geçireceğimiz çözümler, iş dünyasında daha dengeli ve kapsayıcı bir yapının oluşmasına katkı sağlayacaktır."