Bakan Göktaş: TÜİK ile saha çalışmaları başlatılacak

Bakan Göktaş, Danıştay Eğitim Tesisi'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri ve İstatistik Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Göktaş, yaptığı konuşmada, ilki ocak, ikincisi haziranda düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri ve İstatistik Komitesi Toplantısı'nın 3'üncüsünün gerçekleştirildiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında mevcut durumu değerlendirmek için bir araya gelindiğini dile getiren Göktaş, veri ve istatistik çalışmalarında gelinen noktada ihtiyaçların belirleneceğini, çalışmaları geliştirmeye yönelik önerilerin ele alınacağını ifade etti.

Sağlık, İçişleri, Adalet, Milli Eğitim ve Dışişleri bakanlıkları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkin bir işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmayı önemsediğini vurgulayan Göktaş, "Bu toplantıların, kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarına rehberlik edecek güvenilir bir veri sistemi inşa etmede önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

- "TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ"



Bakan Göktaş, küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddetin, fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutlarıyla can yakıcı bir durum olduğuna dikkati çekerek, bu sorunla mücadelenin "şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle, büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi.

Dünyada benzeri az bulunan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, yönetmelikler, genelgelerle etkili bir mücadele sergilediklerini anlatan Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında, sayıları 612'ye ulaşan ŞÖNİM'ler, kadın konukevleri ve SHM'lerdeki Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları ile şiddet mağdurlarının yanında olduklarını ifade etti.

Elektronik kelepçe ve KADES gibi uygulamalar, İçişleri Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlarla şiddet olaylarına anında müdahale edildiğini kaydeden Göktaş, "Bakanlık olarak, kadın ve çocuklar başta olmak üzere, şiddet mağduru her bir vatandaşımızın yeniden hayata tutunması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." diye konuştu.

- "ŞİDDETLE MÜCADELEDE ÇOK BÜYÜK BİR YOL KAT ETTİK"



Güvenli barınma hizmetlerinden psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetlerine kadar kadınlara ihtiyaç duydukları her konuda geniş kapsamlı destekler sunduklarını bildiren Göktaş, "Yaptığımız tespitler, sunduğumuz nitelikli hizmetler ve ortaya koyduğumuz etkin müdahale sistemleriyle şiddetle mücadelede çok büyük bir yol kat ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, bu kararlı duruşla kadınların huzurlu ve güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

- "KİLİT NOKTA BU SORUNUN KÖK NEDENLERİNE İNEBİLMEK"



Şiddet meydana geldikten sonra kurumsal mekanizmaların devreye girmesi ve vakaya etkin şekilde müdahale edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirten Göktaş, "Ancak şiddetin hiç başlamadan engellenmesi, vatandaşlarımızın huzuru ve ülkemizin geleceği açısından çok daha büyük bir öneme sahiptir. Buradaki kilit nokta ise bu sorunun kök nedenlerine inebilmektir." dedi.

Bu kapsamda, şiddetin nedenlerini anlamaya yönelik çalışmaları desteklemenin, bu faktörleri ortadan kaldırmaya yönelik stratejiler geliştirmenin önemini vurgulayan Göktaş, araştırmalarda, şiddet davranışı üzerinde etkili birçok faktörün gösterildiğine, bunların her birinin bütüncül bir anlayışla, hassasiyetle ele alınmasının, kadına yönelik şiddetin kök nedenlerinin anlaşılması ve ortadan kaldırılması için şart olduğuna dikkati çekti.

Göktaş, "Çalışmalar gösteriyor ki bu kök nedenlerden önemli bir tanesi de 'bağımlılık'. Bu nedenle bugün, Veri ve İstatistik Komitemizin üçüncü toplantısında, bağımlılık konusunu ve şiddetle bağlantısını özellikle istişare etmek istedik." ifadelerini kullandı.

- ŞİDDET UYGULAYANLARA YÖNELİK "PSİKOSOSYAL MÜDAHALE" MODELİ GELİŞTİRİLECEK



Komite üyeleriyle, ocak ayından bugüne gerçekleştirilen toplantılar, yürütülen çalışmalar sonucunda, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin resmi verilerin üretimi ve paylaşımında bir yol haritası belirlendiğini anımsatan Göktaş, "Kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki temel idari kayıt verilerinin Resmi İstatistik Programına eklenmesi için gerekli girişimleri başlattık. Envanter oluşturma, veri kimliği ve kalitesi ile kapsamlı bir veri hazırlığı için bir çalışma planı hazırladık." bilgisini paylaştı.

Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu süreçte, iki projemizin çağrılarını da dün itibarıyla yayımladık. Bu projelerimizden ilki 'Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psikososyal Müdahale Modelinin Geliştirilmesi', diğeri ise 'İhtisaslaşmış Kadın Konukevlerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi'dir. TÜBİTAK ile işbirliği içinde yürüteceğimiz bu iki projeyle kadına yönelik şiddetle mücadelemizi bütüncül şekilde ele alarak veriye dayalı bir hizmet anlayışı geliştireceğiz. Bu iki projeyle aynı zamanda bilimsel bilgiyle harmanlanmış politika ve hizmet üretme noktasında önemli çıktılar elde edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerimiz 15 Kasım'a kadar projelere başvuruda bulunabilecekler."

- KADINA YÖNELİK ŞİDDET ARAŞTIRMASI'NIN SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR



Daha önce duyurusu yapılan "Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024" projesinin de TÜBİTAK, TÜİK ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde yürütüleceğini bildiren Göktaş, "Önümüzdeki ay TÜİK ile saha çalışmalarını başlatıyoruz." açıklamasında bulundu.

Medyanın dönüştürücü gücünü göz önünde bulundurarak 14 Ekim'de bir toplantı gerçekleştireceklerini ifade eden Göktaş, "Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Toplantısı' ile medyada kadın temsilinin güçlendirilmesi, kullanılan dil ve şiddet konularında farkındalığın arttırılmasını hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadın politikalarında her zaman en idealin, en iyinin, ülkemiz, milletimiz ve kadınlar için en hayırlı olanın peşinden koştuk." sözlerini anımsatan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelenin bu anlayışla, kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Göktaş, objektif yöntemlerle elde edilmiş veri ve istatistiklerin, kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarının temel dayanağı ve yol göstericisi olduğunun altını çizerek, "Bu anlamda, ele aldığımız veriler ne kadar sağlıklı ve güvenilir olursa, politikalarımız da o denli somut ve ihtiyaçlara cevap verebilir şekilde güçlü olacaktır. Kadına yönelik şiddetin tüm boyutlarıyla anlaşılması, etkin mücadele politikalarının geliştirilmesi, mevcut politika ve uygulamaların daha da ileri seviyeye taşınması, ilerlemenin ölçülmesi kritik bir öneme sahiptir." şeklinde konuştu.

Şiddetle mücadelede ilgili paydaşlarla, planlı, programlı ve bütüncül bir bakış açısıyla başarılı çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Göktaş, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin de yer aldığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri ve İstatistik Komitesi Toplantısı, basına kapalı devam etti.

