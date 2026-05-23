Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bilgiyi değerle buluşturan güçlü bir eğitim anlayışıdır

Bakan Göktaş, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ek hizmet birimlerinin açılışında, kadim şehir Sivas'ta çok kıymetli bir açılışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yeni eğitim alanlarını, araştırma merkezlerini, laboratuvarlarını, dersliklerini ve merkezi birimlerini hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Göktaş, "Bu modern eğitim altyapısı, gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim alması için atılmış çok kıymetli bir adımdır. Ben böylesi güzel bir yatırımın Sivas'ımıza, üniversitemize, öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Göktaş, günümüz dünyasının çok hızlı değiştiğini vurgulayarak, "Bilgiye ulaşmak, teknolojiyi doğru kullanmak ve yeniliklere açık olmak her zamankinden daha önemli. İletişim teknolojilerindeki dönüşümler, dijital dünyadaki değişimler, üretken yapay zeka araçlarındaki yenilikler, bizleri farklı yetkinliklerin önem kazandığı yeni bir iş dünyasına taşıyor." dedi.

- "TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ, BİLGİYİ DEĞERLE BULUŞTURAN GÜÇLÜ BİR EĞİTİM ANLAYIŞIDIR"

Üniversitelerin de bu değişimin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Göktaş, üniversitenin, sadece ders anlatılan bir yer olmadığını, gençlerin hayata hazırlandığı, düşünmeyi öğrendiği, sorumluluk bilinci kazandığı ve ülkesine katkı sunma anlayışı kazandığı güçlü bir eğitim yuvası olduğuna dikkati çekti.

Bakan Göktaş, üniversitelerin genç zihinlerin yol gösterici anlatılarla buluştuğu köklü bir kültür iklimi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu yüzden üniversitelerimizi, gençlerimizin karakterini, ufkunu ve sorumluluk duygusunu güçlendiren stratejik kurumlar olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı da bu anlayışla yetişen gençlerimizin katkısıyla inşa etmenin gayreti içindeyiz. Bu hedef doğrultusunda hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bilgiyi değerle buluşturan güçlü bir eğitim anlayışıdır. Bilgiye ulaşmaktan ziyade, bilgiyi işleyip anlam üretmenin daha değerli hale geldiği bir dünyada, bu yeni modelin önemini ayrıca ifade etmek isterim."

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin de bu doğrultuda, kısa zamanda ortaya koyduğu başarıların kendilerini gururlandırdığını söyleyen Göktaş, üniversitenin sunduğu imkanlarla ve eğitim anlayışıyla Sivas'ın geleceğine değer kattığını ifade etti.

Göktaş, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin son yıllarda bilimsel çalışmalar alanında devlet üniversiteleri arasında öne çıkmasının, şehrin yükseköğretim vizyonunu güçlendiren önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Hizmete açılan bu imkanların asıl sahibinin öğrenciler olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bizden çok daha büyük işlere imza atacak beyinler, sizden sonraki nesillere çok daha müreffeh bir Türkiye bırakacak gönüller de yine sizlersiniz. Bu derslikler, laboratuvarlar ve araştırma merkezleri sizin daha güçlü yetişmeniz, üretmeniz ve ülkemizin geleceğine katkı sunmanız için hazırlandı. Sizlere güveniyoruz. Zihninizin yepyeni fikirlerle buluşacağına, fikirlerinizin bambaşka ufuklar açacağına inanıyoruz. Sizlerden beklentimiz, kendinizi sadece mesleki bilgiyle donatmanız değil, aynı zamanda çalışkanlığınızla, sorumluluk bilincinizle ve ülkenize duyduğunuz aidiyetle örnek bireyler olmanızdır. Sizlerden beklentimiz, Türkiye Yüzyılı'nın fikir işçileri, üreten elleri olmanızdır. Çünkü Türkiye'nin güçlü yarınları, dünyayı doğru okuyan ve kendi medeniyet değerlerinden güç alan gençlerle yükselecektir."

Gençlerin aldığı ilhamı geleceğe taşıyacağına vurgu yapan Göktaş, "Sizlerle aynı sıralarda oturacak kardeşlerinizin ilham kaynağı olacaksınız. İçinde bulunduğumuz belirsizlikler çağında, Türkiye Yüzyılı'nın kutup yıldızı sizler olacaksınız. Her birinizin hayali, gayreti ve emeği bizim için çok kıymetli. Bakanlık olarak bizler de gençlerimizin güçlü aile bağlarıyla ve güvenli bir gelecek tasavvuruyla yetişmesini önemsiyoruz. Sizlerin yanında olmaya, ihtiyaç duyduğunuz her alanda destek mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "ÜNİVERSİTEMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Sivas'ın gelişip kalkınması ve yüksek teknolojiye uyum noktasında bu tür yerlerin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Bilimsel gelişmeler ışığında yapılan çalışmaların üretim alanında olacağını belirten Güler, ASELSAN'ın optik alanında Sivas'ın önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Sivas'ın ASELSAN'ın mercekleri konusunda önemli bir merkezi olduğunu dile getiren Güler, "İnşallah bu devam edecektir. Bundan sonraki dönemlerde de her zaman Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin yanında olmaya, desteklemeye devam edeceğiz. Bilimsel araştırmalar da bu aşamada çok önemli." diye konuştu.

Programda Güler'e, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul tarafından fahri doktora ünvanı takdim edilerek cübbe giydirildi.

Konuşmaların ardından üniversitenin ek hizmet birimlerinin açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Göktaş ve beraberindekiler, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gündüz Bakım Evi açılışına katıldı.

Programlara, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ile diğer il protokolü katıldı.