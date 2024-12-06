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Güncel

Bakan Göktaş: Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve cesaretleriyle yolumuzu aydınlatan gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetleri daha da ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

AA6 Aralık 2024 Cuma 21:12 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve cesaretleriyle yolumuzu aydınlatan gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz
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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, katıldıkları yarışma programında kazandıkları ödülü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfına bağışlayan gazilerle Bakanlıkta bir araya gelerek teşekkür ettiklerini bildirdi.

"KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gaziler ve şehit yakınlarına yönelik çalışmaların detaylarını değerlendirdiklerini belirten Göktaş, "Onların değerli öneri ve taleplerini dinledik. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve cesaretleriyle yolumuzu aydınlatan gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Şehit yakınları ve gazilerimize yönelik hizmetlerimizi daha da ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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