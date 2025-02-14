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Bakan Göktaş, Yunan mevkidaşı Zacharaki ile bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofia Zacharaki ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüştü.

AA14 Şubat 2025 Cuma 21:01 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, Yunan mevkidaşı Zacharaki ile bir araya geldi
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Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zacharaki ile görüşmelerinde, ailenin güçlendirilmesi, kadınlara yönelik politikalar, çocukların korunması, engelli bireylerin topluma tam entegrasyonu, sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanlarında yürütülen programları değerlendirdiklerini bildirdi.

5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında iki ülke bakanlıkları arasında imzalanan "Sosyal Hizmetler Alanında Mutabakat Zaptı" çerçevesindeki işbirliği olanaklarını gözden geçirdiklerini belirten Bakan Göktaş, ülkeler arasındaki güçlü tecrübe paylaşımını sürdüreceklerini ifade etti.

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