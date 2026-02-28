Bakan Göktaş'tan 28 Şubat paylaşımı: Sessiz mağduriyetleri unutmadık

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat'ın görünmeyen yaralarını, sessiz mağduriyetlerini ve zihinlerinde kalan izlerini unutmadıklarını ifade etti.

O dönemde engellenen, hayatları kısıtlanmak istenen binlerce kadın ve onların yanında duranların hala hafızalarında olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bugün, inançlarımızla ve farklılıklarımızla özgürce bir arada olabiliyorsak bunları unutmadığımız içindir." değerlendirmesinde bulundu.

Kimsenin eğitim hakkı ile kimliği arasında kalmadığı, hayallerin yarım bırakılmadığı yarınlar için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Göktaş, "bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat'a son veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"BİRBİRİMİZİ İNCİTMEMENİN ÖNEMİNİ TEKRAR HATIRLIYORUZ"

Bakan Göktaş'ın paylaşımında, konuya ilişkin açıklamada bulunduğu video da yer aldı.

Videoda, 28 Şubat'ta ihtiyacın sadece unutmamak değil, yeniden yaralamamak olduğunu kaydeden Göktaş, "Bu dönemin bitti sandığımız etkileri hala biraz devam ediyor. Görünmeyen yaralar, sessiz mağduriyetler, zihinde kalan izler. Yaralar kapanır ama kabuk bağlaması zaman ister. Bu yüzden bugün birbirimizi incitmemenin önemini tekrar hatırlıyoruz. Kimsenin eğitim hakkıyla kimliği arasında kalmadığı, kimsenin hayallerinin yarım bırakılmadığı yarınlar için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Önemli yollar kat edildiğini ancak bazı izlerin tamamen silinmediğini vurgulayan Göktaş, o dönemde engellenen, hayatları kısıtlanmak istenen binlerce kadını ve onların yanında duranları unutmadıklarını belirtti.

Göktaş, bugün inanç ve farklılıklarla özgürce bir arada olunabiliyorsa, bu zamanların unutulmadığı için olduğunu ifade ederek, "Çünkü gerçek iyileşme sadece yasakların kalkmasıyla değil toplumsal zihniyetin dönüşmesiyle mümkündür. Yasaklar kanunlardan kalksa da eğer zihinlerde devam ediyorsa özgürlüğümüz tamamlanmış sayılmaz. Bin yıl sürecek denen 28 Şubat'ı bitiren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizle." değerlendirmesinde bulundu.