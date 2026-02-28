Bakan Göktaş'tan 28 Şubat zihniyetine net mesaj: Türkiye eski günlere dönmeyecek

Programlara katılmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile kente gelen Göktaş, Van Valiliğini ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile görüştü, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından esnaf ziyaretinde bulunan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek teşkilat üyeleri ve partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Edremit Sosyal Hizmetler Merkezi Açılış Töreni'ne katılan Göktaş, ülkeye değer katan, her bireyin hayatına dokunan güçlü hizmetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Van'da açılışını gerçekleştirdikleri yeni il müdürlüğü binası ve sosyal hizmet merkezinin hayırlı olmasını dileyen Göktaş, insanların huzurunu büyüten, her bireyin güven içinde yaşamasını sağlayan bir anlayışla hizmetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

"VAN'I GÜÇLÜ BİR HİZMET ALTYAPISINA KAVUŞTURDUK"

Bakanlık olarak toplumun tüm kesimlerini kuşatan güçlü bir destek ağı kurduklarını dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve milletine adanmış vizyonu doğrultusunda sosyal devletin şefkat elini her haneye ulaştırıyoruz. Bu kapsamda Bakanlık olarak Van'a yaptığımız 45,7 milyar liralık yatırım ve desteklerle Van'ı güçlü bir hizmet altyapısına kavuşturduk. 2023 yılında 13 ilçede açılışını gerçekleştirdiğimiz 100 Aile Destek Merkezi ile destek ağımızı daha da yaygınlaştırdık. Yine aynı yıl içinde Başkale Sosyal Hizmet Merkezi ile Vanlı kardeşlerimizin sosyal hizmetlere daha kolay erişimini sağladık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni il müdürlüğü binamız ve sosyal hizmet merkezimizle hizmet zincirine bir halka daha ekledik."

Böylece çocuklardan büyüklere, kadınlardan engellilere kadar herkesin ihtiyaç anında daha hızlı yanında olacaklarını ifade eden Göktaş, çok yakında hizmete sunacakları Çocuk Evleri Sitesi, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Van'a iki yeni güvenli adres daha kazandıracaklarını belirtti.

Açılışını yaptıkları yeni hizmet binasını, Van'da aileyi güçlendiren, dayanışmayı büyüten "ilk temas noktası" olarak gördüklerini aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Aile güçlü olduğunda çocuğumuz daha güvende, gencimiz daha umutlu, yaşlımız daha huzurlu, kadınlar ise daha iyi imkanlara kavuşur. Burası, rehberlikten sosyal desteğe, koruyucu-önleyici hizmetlerden sahadaki koordinasyona kadar tüm hizmet süreçlerini hızlandıran bir merkez olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2026-2035 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonuyla 81 ilimizde olduğu gibi Van'da da her haneye ulaşan, bir hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Aile kurumunu ve nüfus yapımızı koruyan, kuşaklar arası bağı güçlendiren uygulamaları kararlılıkla sürdüreceğiz."

"ÜLKEMİZ BİR DAHA ASLA ESKİ KARANLIK GÜNLERİNE DÖNMEYECEK"

Bugünün 28 Şubat'ın yıl dönümü olduğunu anımsatan Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"29 yıl önce milletimizin inancına, değerlerine ve özgür iradesine yönelik vesayetçi bir anlayışın ülkemize ağır bedeller ödettiği bir süreci yaşadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde bu vesayetçi düzenle etkili bir mücadele yürüttük. Bugün Türkiye, demokrasiye sahip çıkan, milli iradeyi esas alan kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. Ülkemiz bir daha asla eski karanlık günlerine dönmeyecek. Milletimizle el ele vererek, 28 Şubat'ın karanlık izlerini silmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

"BAKANLIĞIMIZIN İLİMİZE ÇOK BÜYÜK DESTEKLERİ OLDU"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise Van'da önemli çalışmaların hayata geçirildiğini belirterek, "Türkiye'ye örnek olacak Sosyal Hizmet Kampüsümüz yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ilimize büyük destekleri var. Birçok projemiz yatırım programına alındı. Bu desteklerinizden dolayı şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de görevi gereği Avrupa'da çok sık seyahat eden biri olduğunu ifade ederek, "İnsanlar Avrupa'yı sosyal devlet anlayışı ile bilirler oysa gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Türkiye'de gerçek manada duygusal boyutu olan bir sosyal devlet anlayışı oldu." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise "Kardeşliğin pekiştiği, dayanışmanın arttığı bir aydayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilimiz için önemli. Bakanlığımızın kurumlarıyla ilimizdeki tüm ailelere ulaştık. İlimizdeki insanlara çok büyük yardımlar yapıldı. İlimizde idari bina konusu bir eksiklikti bunu da tamamladık." ifadelerini kullandı.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'ın da konuşma yapmasının ardından Bakan Göktaş ve protokol üyeleri il müdürlüğü binası ve sosyal hizmet merkezinin açılışını yaptı.