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Bakan Göktaş'tan ''Aile ve Sosyal Destek Proje Programı''na başvuru çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından başlatılan 'Aile ve Sosyal Destek Proje Programı'na başvurmaya davet etti.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 16:16 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan ''Aile ve Sosyal Destek Proje Programı''na başvuru çağrısı
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Göktaş, Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, ailenin, herkes için güven, sevgi ve dayanışmanın yuvası, insanları birbirine bağlayan en güçlü bağ olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından başlatılan 'Aile ve Sosyal Destek Proje Programı' ile aile bağlarını güçlendirecek pek çok destek sizlere sunuluyor. Rehberlik, danışmanlık, hukuki destek, ebeveyn eğitimi ve gençlik çalışmaları bu programın sadece bir parçası. Derneklerimizi, STK'lerimizi, vatandaşlarımızı 15 Mayıs'a kadar bu programa başvurmaya davet ediyoruz. Gelin, ailemizi birlikte güçlendirelim, geleceğe sağlam adımlarla yürüyelim. Unutmayalım, aile güçlü olursa, biz de güçlü oluruz."

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