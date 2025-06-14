İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2025 Cumartesi / 18 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5851
  • EURO
    45,6681
  • ALTIN
    4328.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Göktaş'tan aile ve vatan vurgusu: Milleti millet yapan bu ruhtur
Güncel

Bakan Göktaş'tan aile ve vatan vurgusu: Milleti millet yapan bu ruhtur

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “2025 Aile Yılı” ile Türkiye'nin geleceğini sağlam aile yapısıyla inşa edeceklerini vurguladı. Jandarmanın 186. kuruluş yıl dönümünde konuşan Bakan, vatan ve aile kavramlarının ayrılmaz bir bütün olduğunu belirtti.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 19:56 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan aile ve vatan vurgusu: Milleti millet yapan bu ruhtur
ABONE OL

Tunceli'de Jandarma Genel Komutanlığının 186. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen kutlama programında konuşan Bakan Göktaş, teşkilatın kurulduğu günden bugüne vatan toprağının her köşesinde gece gündüz demeden görev yaptığını söyledi.

Jandarmanın birliğin ve beraberliğin korunmasında, devletin bekasında her zaman ön saflarda yer aldığını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle canla başla görev yapan tüm jandarma mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Fedakarlıklarıyla gurur kaynağımız olan ailelerine ve aziz şehitlerimizin kıymetli emanetlerine şükranlarımı sunuyorum. İnsanı ayakta tutan iki büyük çınar vardır; biri aile, diğeri vatandır. Aile, insanın ilk yuvasıdır, ilk sözü, ilk adımıdır. Vatan, ailede öğrenilen değerlerin kök saldığı yerdir. Tarihiyle, kültürüyle, diliyle bir milleti millet yapan bu ruhtur."

Göktaş, aileye sahip çıkmanın vatanı korumak olduğuna işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz '2025 Aile Yılı', ülkemizin geleceğini güçlü ailelerle yeniden inşa etme kararlılığımızın adıdır. Güçlü aile yapımız ve kahraman güvenlik güçlerimizle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitleri rahmetle yad eden Göktaş, "Kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Görev başındaki kahraman jandarmamıza başarılar diliyorum, ailelerine sağlık ve huzur temenni ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Vatan size emanet, biz de her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından programda jandarma personelleri tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, kaymakamlar, kurum müdürleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

  • bakan göktaş
  • tunceli
  • aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.